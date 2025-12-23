Pirms gada Andris Ozols atklāti runāja par sāpīgo šķiršanos no bijušās finanšu ministres Danas Reiznieces, atzīstot, ka notikušais viņu salauzis. Šobrīd politiķa skatījums ir kardināli mainījies — viņš ir atguvis līdzsvaru, sakārtojis ikdienu un vairs nav viens, raksta "Privātā Dzīve".
Šķiršanās oficiāli tika noformēta 2024. gada 4. novembrī. Toreiz Ozols atzina, ka Danas lēmums viņu pamest bijis negaidīts un ļoti smags pārdzīvojums. Viņš neslēpa, ka mēģina ar situāciju sadzīvot, taču tas prasījis daudz spēka un laika — atbildes uz jautājumiem par notikušā iemesliem viņš toreiz vēl neesot radis. Savukārt Dana Reizniece publiski uzsvēra, ka lēmums par šķiršanos pieņemts abpusēji.
Tagad, pēc gada, Ozols par šo dzīves posmu runā ar mieru un pārliecību:
“Pats neticēju, ka pienāks tāds brīdis, ka būšu priecīgs par šīm pārmaiņām un varēšu atzīt — šķiršanās bija labākais, kas ar mani varēja notikt.”
Viņš norāda, ka emocionālais trieciens ir pārvarēts un beidzot iespējams pilnībā pievērsties darbam. Privātās dzīves spriedze, kas iepriekš ietekmējusi ikdienu, vairs netraucējot, un saziņa ar bijušo sievu nenotiek pat ar bērniem saistītos jautājumos. Vienlaikus Ozols neslēpj, ka notikušo neuztver kā iemeslu pateicībai — viņš drīzāk esot izdarījis savus secinājumus un aizvēris šo posmu.
Taču dzīve iet uz priekšu.
Andris Ozols vairs nav brīvs vīrietis un atzīst, ka viņa sirdī ir ienācis jauns cilvēks.
Jau vasarā izskanēja runas par viņa tuvību ar bijušo modeli un uzņēmēja Aināra Gulbja atraitni Unu Gulbi-Kārkliņu. Abi kopā tika pamanīti 24. jūlijā kultūrtelpā "Ola Foundation", apmeklējot Maijas Tabakas izstādes "Gleznas" atklāšanu.
Toreiz pāra atturīgā uzvedība un mainīgā distance raisīja sabiedrības interesi, taču Ozols no komentāriem izvairījās. Arī tagad viņš saglabā piesardzību, vien norādot, ka Una ieņem īpašu vietu viņa dzīvē un ir viņam ļoti nozīmīgs cilvēks.
Plašāk lasiet izdevumā "Privātā Dzīve".
