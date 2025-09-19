Rīgā notikušajā Eiropas basketbola čempionātā vidējais spēļu apmeklējums bija vairāk nekā 6000 skatītāju, piektdien preses konferencē atklāja Latvijas Basketbola savienības (LBS) ģenerālsekretārs Kaspars Cipruss.
Eiropas čempionāts basketbolā vīriešiem Rīgā norisinājās divarpus nedēļu garumā no augusta beigām līdz septembra vidum.
Tiek solīts, ka pilna informācija par Eiropas čempionātu Rīgā tiks apkopota un faktos balstīti secinājumi tiks izdarīti līdz decembrim, taču šobrīd zināmi dati par spēļu apmeklētību.
"Arēnu 31 spēlē apmeklēja 195 101 skatītājs, kas ir daudz, ņemot vērā arēnas ietilpību uz basketbola spēlēm," stāstīja Cipruss.
Grupas spēlēs uz mačiem kopā bija 95 831 skatītājs, kas ir vairāk nekā 2015.gadā, kad Rīgas apakšgrupā bija arī Lietuva. Vidēji vienu spēli apmeklēja gandrīz 6300 skatītāju.
LBS ģenerālsekretārs atzīmēja, ka izslēgšanas turnīra laikā no 4. līdz 15. septembrim starptautiskajā lidostā "Rīga" ielidoja 66 līgumreisu un privātās lidmašīnas.
Pēc Ciprusa teiktā, čempionāts izraisīja lielu interesi ārzemēs. "Turcijā finālus skatījās apmēram 18 miljoni [cilvēku], Vācijā - aptuveni 5,5 miljoni," teica Cipruss, uzsverot, ka vēl jāsagaida pārējie dati.
Vairāk vai mazāk spēļu vidējā apmeklētība bijusi tāda, kā plānota, jo daudz ko nosaka arī komandu sastāvs izslēgšanas turnīrā.
"Tā ir loterija. Ja Igaunija uzvarētu Portugāli, tad pēc tam būtu vairāk skatītāju, tāpat, ja Latvija astotdaļfinālā netiktos ar Lietuvu,"
teica Cipruss.
Peļņu no čempionāta Latvijas basketbola savienība (LBS) ieguldīšot jaunatnes sistēmā, norādīja Cipruss. Cik liela peļņa gūtu, viņš vēl nevarēja pateikt, bet esot skaidrs, ka "plusos mēs būsim".
Tāpat Cipruss atklāja, ka "Xiaomi arēna" no Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) iegādājusies trīs čempionāta laikā izmantotos grozus. Olimpiskie centri izrādījuši interese par vēl pāris groziem.
Mazākais ekipējums, tajā skaitā bumbas, paliek LBS, un to "mēs piedāvājam sporta skolām," teica Cipruss.
Viņš atklāja, ka nākotnē LBS varētu pieteikties rīkot kādu no Eiropas U-16 čempionātiem.
Eiropas čempionāta menedžere Maruta Eglīte stāstīja, ka izlases, kas par kādām problēmām komunicēja tieši ar rīkotājiem, tās atrisināja.
"Astotdaļfinālā visas komandas ir uzvilktas, un katrs mēģina bruģēt savu ceļu pēc iespējas labāk un cīnīties par ko vairāk. Tiklīdz komandas komunicēja ar mums tieši, viss tika atrisināts," stāstīja Eglīte.
Komandas turpinājušas sūtīt rīkotājiem savas vēlmes līdz pat rītam, kad tās ieradās Rīgā.
"Loģistika ir ļoti sarežģīta, jo bieži vien tikai naktīs uzzinājām, kuras komandas ieradīsies uz izslēgšanas turnīru," atzina Eglīte.
Tāpat Eglīte atklāja, ka Vācijas izlases došanās mājās ar Latvijas nacionālās aviokompānijas "airBaltic" lidmašīnu bija pašu čempionu izvēle, nevis rīkotāju nodrošināts reiss.
Jau ziņots, ka par Eiropas čempioniem kļuva Vācijas basketbolisti, kuri finālspēlē ar 88:83 pārspēja Turciju. Trešo vietu izcīnīja Grieķijas izlase, kas ar 92:89 pārspēja Somiju.
Latvijas izlase pēc zaudējuma astotdaļfinālā Eiropas meistarsacīkstes noslēdza 12. vietā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā.
