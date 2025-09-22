Tūrisma apjoms Latvijā šī gada jūlijā sasniedzis jaunu rekordu – pēdējo desmit gadu laikā vēl nekad gada pirmo septiņu mēnešu laikā nav reģistrēts tik daudz vietējo un ārvalstu ceļotāju.
Šogad tūristu skaits ir par 1,2% lielāks nekā pērn attiecīgajā periodā, un tas jau pārsniedz 405 tūkstošus, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.
Bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis uzsver, ka zīmīgi, ka pieaug tieši vietējo tūristu skaits, savukārt ārvalstu viesu plūsma 2025. gadā, salīdzinot ar pērnā gada pirmajiem septiņiem mēnešiem, samazinājusies par 2,1 tūkstoti. Mainījies arī valstu saraksts, no kurām ierodas ārvalstu tūristi, – 2024. gadā Latviju visbiežāk apmeklēja viesi no Lietuvas, Igaunijas un Vācijas, bet šogad pirmās trīs vietas ieņem Lietuva, Vācija un Somija. Igaunija noslīdējusi uz ceturto pozīciju šajā sarakstā.
Kā ierasts, ārvalstu tūristu iecienītākie galamērķi ir Rīga un Jūrmala, kur visbiežāk arī izvēlas nakšņot. Šo pilsētu pārsvars salīdzinājumā ar citiem Latvijas reģioniem ir ļoti izteikts, un ārvalstu viesu skaits ārpus Rīgas un Jūrmalas joprojām ir salīdzinoši neliels. Rīgā šī gada pirmajos septiņos mēnešos apmetās 55,7% ārvalstu tūristu, Jūrmalā – 11,9%, un tuvākais sekotājs šīm divām pilsētām ir Liepāja ar tikai 4% nakšņotāju. Savukārt Latvijas iedzīvotāji dažādus reģionos apmeklējuši daudz vienmērīgāk. Rīgā apmetās aptuveni 19% viesu, Jūrmalā – 7%, Cēsu novadā – 5%, Talsu novadā – 5%, Liepājā – 4,8% utt.
Ārvalstu tūristu skaits šī gada pirmajos septiņos mēnešos, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir samazinājies, bet vietējo iedzīvotāju skaits, kas apmetušies tūrisma mītnēs, pieaudzis par 4,3%.
Kopumā vērojama pozitīva tendence – pieaug arī kopējais tūristu pavadīto nakšu skaits Latvijas tūrisma mītnēs. Šī gada pirmajos septiņos mēnešos tie bija gandrīz 742 tūkstoši nakšu, kas ir par 3,2% vairāk nekā pagājušā gada jūlijā. Pieaug gan tūristu skaits, gan arī pavadīto nakšu skaits tūrisma mītnēs.
Jāpiebilst, ka šie dati iegūti vēl pirms "EuroBasket" turnīra, tādēļ sagaidāms, ka augusta un septembra datos būs vērojams vēl lielāks tūrisma apjoma pieaugums. Līdz šim izskanējušas aptuvenas aplēses, ka Eiropas basketbola čempionāta rīkošana ienesusi Rīgās ekonomikā apmēram 60 miljonus eiro. Atsevišķas viesnīcas ziņojušas par 90% lielu piepildījumu čempionāta laikā. Basketbola spēles klātienē Rīgā apmeklēja 170 000 līdz 180 000 skatītāju, turklāt arēnu aizpildīja ne tikai Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas līdzjutēji, bet uz izslēgšanas spēlēm ieradās arī liels skaits Slovēnijas, Grieķijas, Turcijas un citu valstu līdzjutēju. Tādēļ, visdrīzāk, 12 mēnešu griezumā tiks sasniegts lielākais tūristu skaits pēdējo desmit gadu laikā.
