Otrdien darbību sācis jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29, informē Tieslietu ministrijā.
Dienas laikā uz jaunajām telpām pārvietoti visi ieslodzītie, kuri līdz šim atradās vecajā Liepājas cietumā.
Līdz ar to iepriekšējais Liepājas cietums ir slēgts, bet kā Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienība tas turpmāk pilnā apjomā strādās jaunajā adresē Alsungas ielā.
Tieslietu ministrija un Ieslodzījuma vietu pārvalde pateicas Valsts policijai un citiem iesaistītajiem dienestiem par sadarbību, kā arī liepājniekiem par sapratni saistībā ar nelielajiem satiksmes ierobežojumiem pilsētā.
Jau iepriekš vēstīts, ka jaunais cietums paredzēts vīriešiem un galvenokārt Kurzemes un tuvāko reģionu ieslodzītajiem.
Jaunajā Liepājas cietumā izveidotas vietas 1200 ieslodzītajiem. Kompleksu veido sešas ēkas, teritorijas kopējā platība sasniedz 305 116 kvadrātmetrus, bet telpu kopējā plānotā platība ir ap 37 400 kvadrātmetru.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs iepriekš norādījis, ka pēc jaunā cietuma darbības sākšanas varētu tikt slēgts arī Jelgavas cietums un Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāle. Kā pirmais tika slēgts līdzšinējais Liepājas cietums. Amatpersona iepriekš skaidroja, ka vēl tiks vērtēts, vai veco cietuma kompleksu izmantot citām ministrijas vajadzībām. Ja tas nebūs nepieciešams, objektu varētu piedāvāt pašvaldībai vai arī nodot izsolei.
Šī gada vidū plānots slēgt Jelgavas cietumu, bet vēlāk arī Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli, apliecināja valsts sekretārs.
