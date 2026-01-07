Dailes teātris nācis klajā ar skaidrojumu par situāciju, kas radusies pēc aktrises Leldes Dreimanes publiskā paziņojuma savā "Instagram" profilā. Paziņojumā ietverta daļa nekorektu apgalvojumu, norāda Dailes teātra pārstāve Agnese Vārpiņa.
Viņa skaidro, ka jau septembrī saņemtas Kultūras ministrijas norādes par valsts dotācijas samazinājumu 2026. gadā par 276 205 eiro un aicinājumu pašiem rast risinājumu naudas taupīšanai un lielākai peļņai.
Valsts finansējums jau līdz šim nav sedzis Dailes teātra atalgojuma fondu – dotācija veido aptuveni 3,35 miljonus eiro, kamēr algu fonds pat bez nodokļu maksājumiem pārsniedz četrus miljonus eiro. Pārējās izmaksas, tostarp izrāžu veidošana, ēkas uzturēšana un komunālie maksājumi, tiek segtas no pašu ieņēmumiem – biļešu tirdzniecības un telpu nomas. Pērn teātra ieņēmumi veidoja apmēram 60% kopējā budžeta, bet šogad plānots tos palielināt līdz 65%.
Pēc ziņas par dotācijas samazinājumu Dailes teātrī izstrādāts taupības pasākumu plāns. Lemts šogad samazināt jauniestudējumu skaits, izvērtēta visu nodaļu darbinieku skaits, noslodze un efektivitāte. Izvērtēta arī dalība dažādās organizācijās un citās aktivitātēs, kas nedod tiešu finansiālu ieguvumu.
Izvērtējuma rezultātā pieņemts lēmums optimizēt administrācijas, finanšu un mākslinieciskās daļas darbu.
Piemēram, apkopēju štata likvidēšana – 16 darba vietu vietā telpu uzkopšana tiks nodota ārpakalpojumā, kas ļaus ietaupīt vairāk nekā 100 000 eiro gadā. Ietaupītos līdzekļus plānots novirzīt tehnisko dienestu darbinieku algu paaugstināšanai, lai saglabātu kvalificētus speciālistus un nodrošinātu izrāžu kvalitāti.
Attiecībā uz aktieru štata samazināšanu teātris skaidro, ka 2024. gada 29. oktobrī pieņemts lēmums par strukturālām izmaiņām, kuru ietvaros likvidētas trīs brīvas aktieru vakances un četras esošas aktieru amata vietas. Lēmums pieņemts, izvērtējot aktieru noslodzi un pieprasījumu pēc viņu profesionālās darbības, ievērojot vienotus kritērijus.
Teātris norāda, ka vairākas pieredzējušas aktrises pašas izvēlējušās turpināt darbu ārštatā, saglabājot dalību izrādēs. Savukārt Leldei Dreimanei 6. janvārī piedāvāts pārtraukt darba attiecības pēc savstarpējas vienošanās vai pāriet uz ārštata statusu, turpinot spēlēt repertuārā palikušajās izrādēs. Teātris uzsver, ka
amata vietas likvidēšana nav saistīta ar aktrises profesionālo kvalifikāciju.
Apkopojot datus par pēdējām trim sezonām, teātris secinājis, ka Leldei Dreimanei bijusi vismazākā noslodze starp štata aktieriem – vidēji 27 izrādes sezonā, kamēr noslogotākie aktieri spēlējuši vairāk nekā 100 izrādes sezonā. Tāpat uzsvērts, ka aktieru izvēli jauniestudējumiem nosaka režisori, nevis teātra vadība.
Dailes teātris noliedz arī apgalvojumus, ka štatu samazinājums būtu saistīts ar izrāžu finansiāliem zaudējumiem. Teātris norāda, ka repertuāra izrāžu kopējā bilance ir pozitīva, pērn sasniegts biļešu tirdzniecības rekords – aptuveni 4,3 miljoni eiro, bet zāļu piepildījums tuvojas 97%. Vairākas izrādes jau ir atpelnījušās, bet atsevišķi iestudējumi plānoti viesizrādēs ārvalstīs.
Runājot par izrādi "Retrīts", teātris uzsver, ka tās panākumi ir visas radošās komandas nopelns, un nebūtu korekti tos piedēvēt vienam konkrētam aktierim.
Pašlaik citi štata samazinājumi teātrī nav plānoti, izņemot vienu tehnisku amatu, kura funkcijas paredzēts nodot ārpakalpojumā. Teātris uzsver, ka strukturālās izmaiņas neapdraud tā darbību un kvalitāti, bet tieši pretēji – ļauj efektīvāk pārvaldīt resursus un veidot kvalitatīvus iestudējumus arī turpmāk.
