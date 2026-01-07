Dailes teātra aktrise Lelde Dreimane sociālajā medijā "Instagram" 6. janvārī publicējusi emocionālu ierakstu, kurā atklāj, ka saņēmusi paziņojumu par darba attiecību izbeigšanu ar Dailes teātri. Aktrise norāda, ka notikušais viņai bijis negaidīts pārsteigums, un sola situāciju izvērtēt juridiski.
Pēc Dreimanes stāstītā, viņa saņēmusi aicinājumu uz sarunu no teātra direktora Jura Žagara. Ierodoties teātrī, aktrise uzreiz jutusi saspringtu atmosfēru – kolēģe pavēstījusi, ka no cita departamenta tikko atlaisti ap 20 darbinieku.
Sarunā ar teātra vadību Dreimane esot informēta, ka finansiālā situācija ir saspringta, jo samazinājies valsts dotāciju apjoms un teātris cieš zaudējumus no komerciāli neveiksmīgām izrādēm, tāpēc notiek štatu samazināšana. Aktrisei piedāvātas divas iespējas: parakstīt vienošanos un aiziet no darba "pēc pašas vēlēšanās" vai arī tikt atlaistai oficiālas procedūras ietvaros.
"Man tika nolikts priekšā dokuments, bet pēc šādas informācijas man bija vajadzīgs laiks. Es nevēlējos neko parakstīt uzreiz, jo cienu sevi un savu attieksmi pret teātri," ierakstā pauž Dreimane. Viņa apgalvo, ka pēc atteikuma nekavējoties parakstīt dokumentu, direktors esot norādījis –
nu tad tūlīt kabinetā iesaukšu divus kolēģus, viņi būs liecinieki un viņi parakstīs šo dokumentu tavā vietā, tā kā jebkurā gadījumā tu paraksti dokumentu.
Aktrise skaidro, ka dokuments bijis paziņojums par to, ka teātrī neesot darba pozīcijas, kas atbilstu viņas kvalifikācijai. "Šeit rodas pretruna – ja es parakstītu vienošanos un aizietu brīvprātīgi, es varētu turpināt spēlēt savas lomas. Bet, ja tieku atlaista, tad tiek norādīts, ka manas prasmes neatbilst teātra vajadzībām," uzsver Dreimane.
Viņa arī norāda uz savu līdzšinējo profesionālo darbību – aktrise spēlē izrādē "Retrīts", kas, pēc viņas teiktā, ir viena no finansiāli veiksmīgākajām Dailes teātrī. "Cipari runā paši par sevi – "Retrīts" teātrim ir ar plusa zīmi, kamēr citas izrādes tiek norakstītas ar milzīgiem zaudējumiem," pauž aktrise.
Dreimane atzīst, ka notikušais viņu dziļi satricinājis un radījis sašutumu, tomēr viņa jau esot sazinājusies ar juristu un sola rīkoties tiesiskā ceļā.
"Es pārstāvu profesionālu teātra tradīciju, kur štata attiecības nozīmē kvalitāti, lojalitāti un atbildību.
Šis modelis man ir būtisks," uzsver aktrise.
Noslēgumā viņa norāda, ka situācija skar ne tikai viņu, bet arī daudzus citus Latvijas profesionālo teātru aktierus. "Es ceru, ka ar laiku nonāksim pie racionāla, cilvēciska risinājuma," saka Dreimane, piebilstot, ka šobrīd viņai nepieciešams laiks, lai apdomātu notikušo.
Portāls sazinājies ar Dailes teātri, kurš sola drīzumā sniegt komentāru.
