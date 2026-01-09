Gada sākumā pie lasītājiem nonācis krājums "Latvieši Zviedrijā. Raksti, stāsti, atmiņas", kas veltīts aktīvās latviešu trimdas dzīvei un jaunās diasporas pieredzei Zviedrijā. Tā iniciatore ir žurnāliste un projekta "RaDi latvieši" vadītāja Gunta Enerūta. Izdevējs – "Latvijas Mediji".

Krājumā apkopoti gan zinātniski raksti, gan personiskas liecības, gan stāsti par sabiedriski aktīvajiem latviešiem, kuri gadiem ilgi strādājuši “latviešu lietas labā”. Grāmatā iekļauti pētījumi par latviešu bēgļu ierašanos un trimdas kopienas raksturojums, pārskats par līdz šim veikto dzīvesstāstu pētniecību, trimdas latviešu izdevniecībām un literatūru, kā arī pašu trimdinieku atmiņas par diasporas latviešu dibinātajām organizācijām, radošajām kopām, no kurām daudzas joprojām pastāv un ir aktīvas līdz pat mūsdienām.  

"Šī grāmata ir kā veiksmīgi iecerēta un tehniski izstrādāta "glezna", kurā atainota latviešu trimdas dzīve Zviedrijā, un tāpēc uzskatu, ka tā ir unikāla. Tā varētu kļūt par nozīmīgu Latvijas un latviešu vēstures pētniecības avotu, kas būs noderīgs ikvienam," pauž Kārlis Goppers, ekonomists, ģenerāļa Kārļa Goppera mazdēls un grāmatu izdevēja Miķeļa Goppera dēls.  

"Latvieši Zviedrijā. Raksti, stāsti, atmiņas".
Foto: Latvijas Mediji

Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece, Mg.sc.soc Ginta Elksne, raksturojot krājumu, saka: ""Latvieši Zviedrijā. Raksti, stāsti, atmiņas" iepazīstina ar latviešu kopienu, kuras identitāte veidojusies starp bēgļu gaitām, pārmantotām un koptām kultūras tradīcijām un jaunās diasporas pieredzi. Grāmata rāda, kā piederība tiek saglabāta un pārmantota paaudzēs, kļūstot par kopienas spēka un latviskuma pamatu ārpus Latvijas."

Grāmatas izdošanu atbalstījuši “The Sweden-Latvia Cooperation Fund”, “Digitala Ekonomihuset”, Kārlis Goppers jr. Projekta vadītāja – Gunta Enrūta. 

