Par to, kā grupas "Dzelzs vilks" bijušais bundzinieks Mārcis Judzis raugās uz aiziešanu no grupas un attiecībām ar bijušajiem kolēģiem pēc skaļā konflikta, raksta žurnāls "Jauns OK".
2023. gada nogalē Judža bērnu māte Rūta Gorkša publiskoja savu pieredzi laulībā, apgalvojot, ka attiecības bijušas vardarbīgas gan emocionāli, gan fiziski. Judzis apsūdzības noliedza. Notikumu dēļ "Dzelzs vilks" uz laiku pārtrauca sadarbību ar bundzinieku, bet neilgi pēc tam Judzis paziņoja par galīgu aiziešanu no grupas.
Atceroties laiku grupā, mūziķis uzsver, ka tā viņam bijusi dzīves būtiska daļa. Tā bijusi mīlestība pret mūziku, nevis biznesa aprēķins. Viņš norāda, ka juties pamests brīdī, kad sākās publiskais konflikts, jo grupas biedri, viņaprāt, labi zinājuši situācijas kontekstu.
Mēģinot skaidrot grupas rīcību, Judzis pieļauj, ka lēmumu ietekmējuši gan ārēji padomi, gan finansiāli apsvērumi, jo skandāla apstākļos pastāvēja risks zaudēt koncertus un ienākumus.
"Sasodīts, tā bija visa mana dzīve!"
viņš saka, raksturojot savas izjūtas pēc šķiršanās no grupas.
Pēc diviem gadiem Judzis atzīst, ka kontakts ar bijušajiem kolēģiem praktiski ir pārtrūcis. Viņš vairākkārt mēģinājis sazināties, taču bez atsaucības. Bundzinieks secinājis, ka nevēlas turpināt vienpusēju komunikāciju. Kā norāda mūziķis, viņš neesot saglabājis aizvainojumu, tomēr sapratis, ka attiecības ar grupu, visticamāk, palikušas pagātnē.
