#mūziķi

Atklāti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" nominanti

LASI.LV / Latvijas Mediji
2026. gada 07. janvāris, 18:09
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 07. janvāris, 18:09
Atklāti "Zelta mikrofons 2026" nominanti.
Atklāti "Zelta mikrofons 2026" nominanti.
Foto: Artūrs Vanags (MicRec)

Svinīgā pasākumā paziņoti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" nominanti, iezīmējot ceļu uz balvas 30 gadu jubilejas ceremoniju, kas norisināsies 28. februārī Ventspilī.

"Zelta mikrofons" jau trīsdesmit gadus ir nozīmīgākais nacionāla mēroga apbalvojums mūzikas industrijā, kurā profesionāla nozares žūrija izvērtē mūzikas ierakstu māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, oriģinalitāti un inovāciju. Šogad balvai iesniegti 315 pieteikumi - 140 albumi, 57 dziesmas, 74 videoklipi, 38 debijas albumi un seši koncertieraksti video formātā. Tas apliecina Latvijas mūzikas nozares augsto radošo aktivitāti un žanrisko daudzveidību. 

Atklāti "Zelta mikrofons 2026" nominanti.
Foto: Artūrs Vanags (MicRec)

Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons 2026" nominēti:

Džeza, fanka vai soulmūzikas albums
Lupa un Sinfonietta Rīga – "1982"
Miķelis Dzenuška un Uzvaras bulvāris – "Latvijas zivis"
Kārlis Auziņš Double Trio – "Equilibrium Suite"
Eklaktika – "Encounters"
Jānis Fedotovs – "Baryon Acoustic Oscillation"

Elektroniskās vai deju mūzikas albums
Woodpecker Öö – "I'll make you cry"
Taran & Lomov – "Riga Bay EP"
EIII – "Refractions"
Butterfly d’Effect – "Expectations"
Toms Auniņš – "Traktopera"

Hiphopa mūzikas albums
VIŅA – "Problēmbērns"
Prospekti – "Biļete uz vienu galu"
Ods – "Tavai zināšanai man viss ir labi"
Pionieris – "Johatsu"
Sudrabu sirds & Ozols – "Dubultslazds"

Indie vai alternatīvās mūzikas albums
Keitija Bārbale – "Mazāk nekā trīs"
Alejas – "Ardievu, ledus laikmet!"
Stūrī zēvele – "arLabunakti"
Jaunība – "Daži racionāli apsvērumi"
Juuk – "Tulkojumi"

Starpžanru vai instrumentālās mūzikas albums
Pauls. Busulis. Keišs – "Šekspīrs. Soneti"
Jēkabs Jančevskis, "Zeme, kas dzied", diriģents Jurģis Cābulis – "Zeme, kas dzied"
Oskars Petrauskis, Marina Rebeka, Douglas Bostock, Liene Andreta Kalnciema, Liepājas Simfoniskais orķestris – "Gratitude"
Daumants Kalniņš, Latvijas Radio kora solisti – "Tu stipru mani sauc"
Aģentūra – "Pārpratums"

Tradicionālās popmūzikas albums
Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hans Antehed grupa – "Abpusēji"
Sandris Sproģis – "Savīt laiku mūzikā"
Guntars Račs – "Uzplaukt"
Edvards Strazdiņš – "Uz Tukumu pēc smukuma"
Sestā jūdze – "Izsapņotā pasaule"

Mūzikas albums bērniem
Lauris Reiniks, Rūta Reinika-Preisa, Sofija Timma – "Ričijs Rū pilsētā"
Ilona Berga, Igors Elksniņš – "Ilonas Bergas bērnu dziesmas un kustību rotaļas"
Tutas lietas un Laura Polence – "Nevar vairāk sagaidīt"
Ukulele, Annija Putniņa, Uldis Siliņš, Raimonds Petrauskis, Ernests Mediņš, Oskars Petrauskis – "To, kas jauks, liec aiz auss"
Tīnūžu tautas nama bērnu vokālais ansamblis "Tī mažors" – "Man ir ģimene"

Popmūzikas albums
RAUM – "dns"
Prāta vētra – "Pūķa lietošanas instrukcija"
Patrisha – "Periodi."
Sudden Lights – "Īsas vasaras, garas ziemas"
Elizabete Gaile – "Bez atvadām uz Miera ielas"

Roka vai metāla mūzikas albums
Depustūtes – "Necepies, aizrijies"
Pienvedēja piedzīvojumi – "Bezmiegs"
Bēdu brāļi – "Lauskas"
Skyforger – "Teikas"
Martas asinis – "7"

Tautas vai pasaules mūzikas albums
The Baltic Sisters – "Värav / Vārti / Vartai"
Kaktu balles muzikanti – "Ieviņas un vijole"
Arta Jēkabsone – "Dziesmu kamoliņš"
Folkloras kopa "Grodi" – "Sudrabu smeldama"
Dažādi izpildītāji – "Sviests 11"

Klasiskās vai vokālās mūzikas albums
Arta Arnicāne – "Jānis Mediņš 24 Dainas"
Ilona Meija, Magdalēna Geka, Iveta Cālīte – "Vilnis Šmīdbergs. Kamermūzika"
Trio Baltia – "Trio Baltia. Baltie putni"
Reinis Zariņš, Liepājas Simfoniskais orķestris, Kaspars Ādamsons – "Jānis Mediņš. Klaviermūzika"
Liepājas Simfoniskais orķestris, Guntis Kuzma, Kristians Lindbergs – "Andris Dzenītis. Simfonijas Nr. 1 un Nr. 2"

Debija
Emilija – "Tintes stāsts"
Pidari – "Dzīve ir skaista"
Antuanete – "Stigma"

EKLEKTIKA – "Encounters"
Atvara – "Vol. 1. Vai dzirdi, kā brūces dzīst"

Videoklips
Prāta vētra – "Gribēju būt rokstārs"
Evija Vēbere x E.V. – "Ir par maz"
Carnival Youth, Evija Vēbere – "Labākā doma pasaulē"
TIKASHA SAKAMA – "#010126 CODA"
Fiņķis – "Baudam!"

Dziesma
Alejas – "Sirds DJ II"
Sudden Lights – "Lai tev apnīk skumt"
Carnival Youth, Evija Vēbere – "Labākā doma pasaulē"
Astro’n’out – "Mūc"
Fiņķis – "BAUDAM!"

Albuma dizains
Skyforger – "Teikas"
Juuk – "Tulkojumi"
Folkloras kopa "Grodi" – "Sudrabu smeldama"
Aija Alsiņa – "Lightkeeper"
Prāta vētra – "Pūķa lietošanas instrukcija"

Koncertieraksts video
Stūrī zēvele – "arLabunakti"
Guntars Račs – "Lielais dzimšanas dienas koncerts"
R.A.P. un Igo – "Dzīve bez apstājas" (Koncerts Palladium 2025)
Prāta vētra – "Prāta vētra. PIRMĀS DIENAS TŪRES koncerts Mežaparkā"
Sudrabu sirds & Ozols – "Dubultslazds. Palladium Live (1. daļa)"

Šogad balvas tiks pasniegtas 20 nominācijās, no kurām nominantu izziņošanas pasākumā paziņoti pretendenti 16 kategorijās. Nominācijā "Gada albums" laureāts tiks noteikts papildu balsojumā, kad būs zināmi visi nomināciju piecinieki. Savukārt balva "Par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā" šogad tiks pasniegta postfolkloras grupai "Iļģi".

"Iļģi".
"Iļģi".
Foto: Kārlis Volkovskis/Publicitātes

"Zelta mikrofons 2026" apbalvošanas ceremonija norisināsies 2026. gada 28. februārī Ventspilī, Olimpiskajā centrā “Ventspils”. Ceremonija tiks translēta TV3 tiešraidē. Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs.

Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu “Zelta mikrofons” atbalsta: Kultūras ministrija, Zaļā josta, Ventspils, Grant Thornton, Hedonya, St. Black, Venden, Eveko, Unastyle, RocketBean un Ecolines. Informatīvi atbalsta: TV3 Group, SWH, STAR FM, SKONTO, Radio TEV, Kurzemes Radio, EHR, Rīgas Viļņi un Lasi.lv.

