Atklāti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" nominanti

Svinīgā pasākumā paziņoti Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons 2026" nominanti, iezīmējot ceļu uz balvas 30 gadu jubilejas ceremoniju, kas norisināsies 28. februārī Ventspilī.
"Zelta mikrofons" jau trīsdesmit gadus ir nozīmīgākais nacionāla mēroga apbalvojums mūzikas industrijā, kurā profesionāla nozares žūrija izvērtē mūzikas ierakstu māksliniecisko un tehnisko kvalitāti, oriģinalitāti un inovāciju. Šogad balvai iesniegti 315 pieteikumi - 140 albumi, 57 dziesmas, 74 videoklipi, 38 debijas albumi un seši koncertieraksti video formātā. Tas apliecina Latvijas mūzikas nozares augsto radošo aktivitāti un žanrisko daudzveidību.
Latvijas mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons 2026" nominēti:
Džeza, fanka vai soulmūzikas albums
Lupa un Sinfonietta Rīga – "1982"
Miķelis Dzenuška un Uzvaras bulvāris – "Latvijas zivis"
Kārlis Auziņš Double Trio – "Equilibrium Suite"
Eklaktika – "Encounters"
Jānis Fedotovs – "Baryon Acoustic Oscillation"
Elektroniskās vai deju mūzikas albums
Woodpecker Öö – "I'll make you cry"
Taran & Lomov – "Riga Bay EP"
EIII – "Refractions"
Butterfly d’Effect – "Expectations"
Toms Auniņš – "Traktopera"
Hiphopa mūzikas albums
VIŅA – "Problēmbērns"
Prospekti – "Biļete uz vienu galu"
Ods – "Tavai zināšanai man viss ir labi"
Pionieris – "Johatsu"
Sudrabu sirds & Ozols – "Dubultslazds"
Indie vai alternatīvās mūzikas albums
Keitija Bārbale – "Mazāk nekā trīs"
Alejas – "Ardievu, ledus laikmet!"
Stūrī zēvele – "arLabunakti"
Jaunība – "Daži racionāli apsvērumi"
Juuk – "Tulkojumi"
Starpžanru vai instrumentālās mūzikas albums
Pauls. Busulis. Keišs – "Šekspīrs. Soneti"
Jēkabs Jančevskis, "Zeme, kas dzied", diriģents Jurģis Cābulis – "Zeme, kas dzied"
Oskars Petrauskis, Marina Rebeka, Douglas Bostock, Liene Andreta Kalnciema, Liepājas Simfoniskais orķestris – "Gratitude"
Daumants Kalniņš, Latvijas Radio kora solisti – "Tu stipru mani sauc"
Aģentūra – "Pārpratums"
Tradicionālās popmūzikas albums
Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna un Hans Antehed grupa – "Abpusēji"
Sandris Sproģis – "Savīt laiku mūzikā"
Guntars Račs – "Uzplaukt"
Edvards Strazdiņš – "Uz Tukumu pēc smukuma"
Sestā jūdze – "Izsapņotā pasaule"