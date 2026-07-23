1188.lv sarunu cikla "Un tā tas sākas" īpašajā raidījumā leģendārā dziedātāja Laima Vaikule neslēpj – aiz spožās skatuves dzīves slēpjas nemitīgs darbs ar sevi un perfekcionisms, kas reizēm kļūst par smagu nastu. Īpašajā raidījuma “Un tā tas sākās” epizodē viņa atklāti stāsta, kas viņu joprojām dzen uz priekšu un kādu dzīvi būtu izvēlējusies, ja mūzika nebūtu kļuvusi par viņas aicinājumu.
Sarunā Vaikule atzīst, ka tieši perfekcionisms ir viņas lielākais dzinulis. Viņa vienmēr cenšas panākt, lai nākamā diena būtu labāka par iepriekšējo, taču vienlaikus atzīst – šādai attieksmei ir arī sava cena.
“Es esmu perfekcioniste. No vienas puses tas mani apmierina, no otras puses – ne sevišķi. Būtu vieglāk dzīvot, ja būtu vieglprātīgāka, jo tad būtu mazāk nervu,” saka dziedātāja. Viņa neslēpj, ka brīžos, kad neizdodas sasniegt iecerēto rezultātu, pārdzīvojumi mēdz būt ļoti spēcīgi.
Runājot par radošo procesu, Vaikule uzsver, ka viņai ne tikai patīk uzstāties, bet vēl vairāk aizrauj gatavošanās koncertiem. Viņa stāsta, ka mēģinājumos labprāt eksperimentē, meklē jaunas idejas un nebaidās radīt ko tādu, kas ne visiem varētu patikt.
Lai gan apkārtējie bieži apbrīno viņas darba spējas, Vaikule uzsver, ka viss, ko viņa dara, ir pašas dēļ, nevis lai izpatiktu citiem. “Es darīšu to, ko es gribu, un centīšos to izdarīt pēc iespējas labāk. Tas ir priekš sevis,” viņa saka.
Sarunas noslēgumā Vaikule atklāj arī pavisam personisku sapni. Viņa saka – ja dzīvē būtu ļoti daudz naudas un nebūtu jādomā par darbu, savu laiku veltītu dzīvnieku aizsardzībai.
“Es domātu par to, kā cilvēki izturas pret dzīvniekiem. Es uztaisītu tādu suņu un kaķu mītni,” atzīst dziedātāja, atklājot, ka rūpes par dzīvniekiem un dabu būtu viņas lielā dzīves misija ārpus skatuves.
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