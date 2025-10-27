Polijā policija aizturējusi 53 gadus vecu vīrieti, kura trīs suņi uzbruka citam vīrietim. Cietušais – 46 gadus vecais vīrietis pēc uzbrukuma, diemžēl, miris. Prokuratūra norāda, ka īpašniekam var tikt inkriminēta smaga miesas bojājuma izraisīšana, kas beidzās ar nāvi, par to paredzēts sods līdz pat mūža ieslodzījumam.
Kas zināms par notikušo
Pēc prokuratūras preses pārstāves Evas Antonovičas teiktā, aizturētais ir bijušais policists un netālu esošās šautuves īpašnieks. Suņi, iespējams, Beļģijas aitu suņu šķirnes vai to krustojumi dzīvojuši nožogotā šautuves teritorijā, kas robežojas ar mežu. Izmeklētāji pieļauj, ka dzīvnieki izkļuva no teritorijas un uzbruka vīrietim, kas lasījis sēnes.
Uzbrukums un glābšana
Negadījums notika svētdien, 12. oktobrī dienas vidū. Cietušais – 46 gadus vecs kravas automašīnas vadītājs darba pārtraukumā devās tuvējā mežā lasīt sēnes. Drīz pēc tam viņš piezvanīja uz neatliekamās palīdzības tālruni un ziņoja par suņu uzbrukumu. Policija un mediķi ieradās notikuma vietā, atrada vīrieti un nogādāja viņu Zielona Góra Universitātes slimnīcā. Cietušajam bija vismaz 53 kostu un plēstu brūču visur uz ķermeņa – rokās, kājās un citviet ķermenī, kā arī smaga ķermeņa atdzišana (hipotermija). Viņam tika veiktas vairākas apjomīgas operācijas.
Cietušais slimnīcā mira
Neskatoties uz intensīvu ārstēšanu, vīrietis miris trešdien, 15. oktobrī. Slimnīcas pārstāve apstiprināja nāvi, piebilstot: “Neskatoties uz milzīgajām ārstu un visa intensīvās terapijas personāla pūlēm, pacients šorīt mira.”
Tuvinieku un vietējo iedzīvotāju teiktais
Upura dzīvesbiedre vietējam laikrakstam Gazeta Lubuska stāstīja: “Marčins bija ļoti nosalis. Suņi saplēsa viņa drēbes un sakropļoja ķermeni.” Viņa uzsvēra, ka vīrietis bijis fiziski labā formā, taču pret trim agresīviem dzīvniekiem iespēju nebija. “Kas un kāpēc tur tādus suņus un kāpēc tie nebija pienācīgi pieskatīti?” viņa vaicāja un piebilda: “Ceru, ka par šo traģēdiju beidzot kāds būs atbildīgs.”
Ne pirmais incidents
Prokuratūra norāda: “Iepriekš jau bijuši gadījumi, kad šie suņi nav bijuši pienācīgi pieskatīti.” Dzīvnieki vairākkārt izkļuvuši no īpašuma un uzbrukuši cilvēkiem. Viena no sakostajām sievietēm civilprocesā jau ir vērsusies pret suņu īpašnieku. Lieta joprojām turpinās. Tāpat iedzīvotāji un šautuves apmeklētāji medijam Wirtualna Polska atzinuši, ka teritorijā valdījusi pastāvīga nedrošības sajūta, un par suņu izkļūšanu no sētas sūdzības esot bijušas jau pirms liktenīgā uzbrukuma.
Suņi izņemti, ekspertīze turpinās
Pēc traģēdijas policija un prokuratūra veica plašas kratīšanas šautuvē un īpašnieka īpašumā. Piesaistīti dzīvnieku labturības, veterinārmedicīnas un kinoloģijas eksperti, lai izvērtētu suņu veselības stāvokli un turēšanas apstākļus. Dzīvnieki ir izņemti un nodoti pagaidu aprūpē. Ekspertīze turpinās, lai noteiktu suņu precīzu šķirnes izcelsmi, veselības stāvokli un uzvedības īpatnības.
Izmeklēšanas mērķi
Prokuratūras izmeklēšana skaidro, kā suņi varēja izkļūt no teritorijas. Īpašnieks neesot pieļāvis nolaidību turēšanā un iepriekšējās sūdzības nav tikušas ignorētas. Iestādes aicina visus, kas agrāk cietuši no šiem suņiem vai zina par līdzīgiem gadījumiem, sazināties ar tiesībsargājošām iestādēm un sniegt informāciju.
Notikušo komentē latviete
Vietnē Facebook notikušo komntējusi arī latviete Līga Broduza:
“Un nupat es vairs nevaru izturēt un neteikt neko. Pēdējo dienu trends, tai skaitā no sabiedrībā populāru personību puses, ir likt ziņas, kur ar lepnumu tiek stāstīts, kā viņu suņi paņem pēdu vismaz pāris reizes gadā, daži pat tagad speciāli laiž klaiņot un tas nekas TĀDS nav. Nē, draugi, IR GAN. Dzīvnieks ārpus savas teritorijas ir drauds pats sev un sabiedrībai pat tad, ja ir vispūkainākais jaukums pasaulē. Jo brauc mašīnas, klaiņo citi suņi, pastaigājas bērni, pastaigājas psihopāti, kam riebjas dzīvnieki, u.t.t. Arī es, ejot pa mežu pastaigā ar saviem dzīvniekiem, nevēlos kontaktēt ar nevienu citu dzīvnieku, lai cik jauks arī tas būtu, jo pēc suņa uzbukuma bērnībā un pāris uzbrukumiem pēdējo gadu laikā, lai cik ļoti mīlu suņus, man ir paniski bail no nepazīstamiem suņiem. Jā, arī mūsu mazais terjers klīda pie kaimiņu dāmas, jo nevarējām izkastrēt tad, kad tas bija nepieciešams, jo kungam vispirms bija jāizārstē sirds mazspēja. Ko darījām? Draugi, laukos un meža vidū vedām staiguli tikai kontrolētās pastaigās, tai skaitā pavadā. Ko darījām, kad visi trīs izdomāja, ka naktīs dosies uz mežu pamedīt (tālu nav jāiet, mežs tieši pie mājas)? Šķīrām bandu un kopš tā laika medību vadonis nakšņo iekštelpās. Dzīvnieki ir dzīvnieki, tie var izmukt gluži tāpat kā to mēdz izdarīt gan mani, gan visu mūsu apkārtnes zirdzinieku zirgi. Bet mūsu gadījumā gandrīz vienmēr pie vainas ir ārējie faktori, ko neesam varējuši paredzēt – vējā lūzis koks uz elektriskā gana līnijas, mežacūku bars, aļņi, dzērājšoferi, kas iebrauc aplokā, un vienkārši cilvēki – idioti, kas, piemēram, paņem un nozog daļas aploka, kurā tobrīd ir zirgi, elektriskā gana lentas.
Un es vienmēr apzinos, kas šīm visām situācijām var iestāties sekas un kas TAS NAV NORMĀLI, tāpēc ir risināms kā visaugstākā prioritāte. Visbeidzot pavisam svaigs stāsts no Polijas, kur suņi plēsuši 46 gadus vecu, fiziski pilnīgi veselu vīrieti, kurš iegājis mežā pasēņot. Smuki paplēsuši un atstājuši nosalt. Bravo!”
