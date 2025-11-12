7. novembrī 70 gadu vecumā mūžībā devies Latvijas Televīzijas raidījuma “Sirdslietas” dalībnieks Jānis Pavlovskis (1955–2025), informē raidījuma veidotāji un lsm.lv. Ziņu apstiprinājis šova producents Pēteris Krievkalns.
Pavlovskis bija godalgots tenisists; profesionālo dzīvi lielākoties saistījis ar kravu pārvadājumiem uz zemes un jūrā. Raidījumā viņa iepazīšanās aicinājumam atsaucās valmieriete Marita, taču veselības stāvokļa dēļ ieplānotais randiņš nenotika; vēlāk Pavlovskis nonāca slimnīcā.
Izsakām līdzjūtību Jāņa Pavlovska tuviniekiem.
