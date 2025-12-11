Kāds atbalsts pienākas, kad tuvinieks devies viņsaulē? Jautā Linda Alūksnē. Konsultē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Pabalsts apbedīšanai

Būtiski, kāds statuss bijis aizgājējam un vai viņš bijis sociāli apdrošināts. No tā atkarīgs, vai un kādā apmērā pienākas apbedīšanas pabalsts, ko izmaksā cilvēkam, kas uzņemas aizgājēja bēru organizēšanu.

Ja aizgājējs bijis sociāli apdrošināts, tad cilvēks, kas uzņemas nelaiķa bēru organizēšanu, ir tiesīgs saņemt apbedīšanas pabalstu mirušā mēneša vidējās algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo algu (ja cilvēks miris 2025. gadā, tad ne mazāk kā 1366,58 eiro, bet no 2026. gada šis pabalsts būs ne mazāk kā 1487,77 eiro). 

 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē