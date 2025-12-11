Mūžībā aizgājusi ilggadējā Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu pārvaldes priekšniece un izmeklētāja Rita Aksenoka, Latvijas sabiedriskajam medijam apstiprinājuši tuvinieki. Pēdējos gados viņas veselību bija skārušas nopietnas problēmas.
Aksenoka nozīmīgu daļu savas profesionālās dzīves — vairāk nekā 30 gadus — aizvadīja, vadot sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanu.
Septiņdesmitajos gados viņa kļuva par vienu no redzamākajām un principiālākajām izmeklētājām valstī,
un kolēģi īpaši novērtēja viņas stingro taisnīguma izjūtu.
Rita Aksenoka bija divu dēlu māte, septiņu mazbērnu vecmāmiņa un kopā ar vīru Gunāru sagaidījusi arī trīs mazmazbērnus, ko pati intervijās dēvēja par lielu ģimenes lepnumu.
"Mēs ar Gunāru esam tas centrs, kur visi saskrien, un mēs visus turam kopā,"
viņa pirms gada stāstīja žurnālam "Ievas Stāsti", runājot par ciešajām ģimenes saitēm.
Šogad Nacionālajā teātrī pirmizrādi piedzīvoja izrāde "Ko var cilvēks", kuras centrā ir izmeklētājas Ritas Aksenokas dzīves notikumi un darba pieredze. Strādājot pie iestudējuma, teātra komanda tikās ar Aksenoku, lai izprastu viņas personību un radītu autentisku stāstījumu uz skatuves.
Informācija par atvadīšanos no izmeklētājas tiks paziņota vēlāk.
