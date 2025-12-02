Mūžībā aizgājis ilggadējais Emiļa Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolas akordeona spēles skolotājs, komponists, aranžētājs un orķestru vadītājs Aleksandrs Ļebedevs, informē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola.
Skola uzsver, ka Ļebedeva ieguldījums Liepājas un Kurzemes mūzikas dzīvē ir bijis nenovērtējams – no 1965. līdz 2006. gadam viņš ar profesionalitāti un sirds siltumu veidoja akordeona spēles tradīciju reģionā, audzinot jaunos pedagogus un vadot Tautas instrumentu nodaļu Lejaskurzemes mūzikas skolās.
Audzēkņi viņu atceras kā skolotāju, kurš mācījis ne tikai spēli, bet arī izturību un tieksmi pēc izcilības.
Ļebedevs bijis daudzpusīgs komponists, veidojot mūziku cirka uzvedumiem, dziesmas, deju miniatūras un aranžijas solo un ansambļiem, kā arī izdevis krājumu "Skaņdarbi akordeonam".
2012. gadā viņš izveidoja "Aleksandra kvartetu", kura repertuārā bija vairāk nekā 200 aranžētu skaņdarbu, un kas guva panākumus starptautiskās skatuvēs, kļūstot par nozīmīgu Liepājas kultūras sastāvdaļu. Pedagogs bijis arī aizrautīgs džeza mūzikas kolekcionārs.
Skola atzīst, ka Ļebedevs paliks atmiņās kā augsti novērtēts pedagogs, kolēģis un Latvijas patriots, kura darbs bagātināja daudzu dzīvi.
Aicināts viņu pieminēt un noskatīties sarunu ar mūziķi skolas YouTube kanālā.
