Svētdien, 23. novembrī, mūžībā devās pensionētais Latvijas armijas virsnieks un izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša vienīgais dēls Žanis Vācietis (1958 – 2025), informē Ojāra Vācieša muzejā.
"23. novembrī mūžībā devies Žanis Vācietis, pensionēts Latvijas armijas virsnieks, Ojāra Vācieša un Ludmilas Azarovas dēls, Ojāra Vācieša muzeja draugs un domubiedrs. Izsakām visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei Ivetai, bērniem un mazbērniem. Atvadīšanās 29. novembrī plkst. 10.00 Krematorijas Lielajā zālē," norāda muzejs.
Pirms vairākiem gadiem kādā intervijā viņš atzina, ka saskata sevī līdzību ar tēvu.
"Viņš jau arī tāds spītnieks bija. Un viņam tas atkal no vecātēva. Mēs visi Vācieši tādi – spītīgie, nepieradināmie," norādījis Žanis.
Izsakām līdzjūtību tuviniekiem!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu