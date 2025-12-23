Pirmdien Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) telpās atklāta Milānas-Kortīnas 2026. gada Ziemas Olimpisko spēļu Olimpiešu siena, kas uzskatāmi atspoguļo tos Latvijas sportistus, kuri droši dodas pretī nākamajām Olimpiskajām spēlēm, kuras no 2026. gada 6. līdz 22. februārim norisināsies Milānā un Kortīnā, Itālijā, vēsta 360TV Ziņas.
Atklājot Olimpiešu sienu, LOK prezidents Raimonds Lazdiņš uzsvēra tradīcijas nozīmi: “Šodien ar īpašu lepnumu atklājam sienu, kas simbolizē mūsu cieņu, pateicību un ticību Komanda Latvija sportistiem." Viņš norādīja, ka nākamā gada olimpiskās spēles Latvijai varētu būt vēsturiskas delegācijas kontekstā: "Mēs ar visu mūsu cerībām sagaidām, ka šī siena 19. janvārī ļoti ticami simbolizēs lielāko delegāciju atjaunotās Latvijas vēsturē."
Būtiska mūsu komandas sastāvdaļa būs hokeja izlase, kas piedalīsies ar 25 atlētiem. Milānas un Kortīnas spēles hokeja kontekstā būs īpašas arī ar to, ka pēc vairāk nekā desmit gadu pārtraukuma tajās piedalīsies pasaules labākie hokejisti no Nacionālās hokeja līgas.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu