Pagājušās piektdienas vakarā Mihaila Čehova teātrī notika režisora Dž. Dž. Džilindžera iestudētās lugas "Zvaigznāji" pirmizrāde. Tās ballītē režisors pirmo reizi sabiedrībā ieradās kopā ar savu izrāžu kustību konsultanti un aktrisi Lindu Kalniņu, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Aktieru aprindās abu simpātijas jau labu laiku bijušas temats, un līdz brīdim, kad kļuva zināms par Džilindžera laulības izjukšanu, viņš uzsvēra Lindas talantu un radošo saskaņu, noliedzot romantiskas attiecības.
Arī šoreiz abi izvairījās no tiešiem komentāriem, tomēr tuvība bija pamanāma —
to atklāja gan acu skatieni, gan ciešie apskāvieni. Pirmizrādes vakarā Džilindžers un Kalniņa labprāt pozēja fotogrāfiem.
Džilindžera partnere būs redzama vienā no lomām viņa jaunajā filmā "Perfektie". Filmas stāsts sākas pilnmēness aptumsuma naktī, kad septiņi seni draugi sanāk kopīgās vakariņās. Vakara gaitā kāds ierosina spēli, kurā ikviens noliek savu telefonu uz galda un sola dalīties ar visām ienākošajām ziņām un zvaniem. Sākumā nevainīgā spēle šķiet nekaitīgs joks, jo katrs ir pārliecināts, ka viņam nav, ko slēpt.
Kā zināms, decembrī izjuka rakstnieces Ingas Grencbergas un Džilindžera gandrīz desmit gadu ilgušā laulība.
Plašāk lasiet žurnāla "Privātā Dzīve" 23. decembra numurā!
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu