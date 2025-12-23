Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) secinājis, ka AS "West Kredit" pirms aizdevumu izsniegšanas ar nekustamā īpašuma ķīlu nepietiekami izvērtēja patērētāju maksātspēju, par šo pārkāpumu uzņēmumam piemērots 50 000 eiro sods, informē PTAC.
Pārbaudē PTAC atklāja, ka "West Kredit" patērētāju saistības nebija pilnībā pārbaudījis — dati tika iegūti tikai no AS "Crefo birojs", nevis no abu Latvijas kredītinformācijas biroju datubāzēm, un bankas kontu pārskati netika rūpīgi analizēti. Turklāt uzņēmums ne vienmēr ņēma vērā refinansēto saistību apmēru un izpildi, kā arī nepareizi interpretēja galvinieka statusu.
Rezultātā "West Kredit" nepārliecinājās par patērētāja un galvinieku saistībām un to izpildi, kā arī iegūto informāciju neanalizēja kopumā,
kas pārkāpj normatīvos noteikumus par pienācīgu maksātspējas izvērtēšanu.
"West Kredit" darbojas nebanku hipotekārās kreditēšanas jomā, piedāvājot kredītus patērētājiem savā mājaslapā. PTAC aprēķini liecina, ka trīs gadu laikā, no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim,
uzņēmuma izsniegtie kredīti varētu būt radījuši patērētājiem kaitējumu no 315 631 eiro līdz 3,156 miljoniem eiro.
PTAC atzīmē, ka "West Kredit" sadarbojies ar inspekciju, ieviesis rekomendācijas un sācis pieprasīt datus no kredītinformācijas birojiem. Ņemot vērā pārkāpuma būtiskumu un uzņēmuma darbību, PTAC noteicis sodu 50 000 eiro apmērā.
Institūcija arī uzsver, ka uzņēmumiem, kas darbojas finanšu nozarē, jāievēro paaugstināta atbildība pret patērētājiem — rīkoties godprātīgi, caurskatāmi un izvērtēt aizdevuma atmaksas spējas. Nepietiekama maksātspējas analīze pārkāpj profesionālās rūpības principu, kas noteikts gan Negodīgas komercprakses aizlieguma likumā, gan Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.
