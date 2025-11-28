Latvijas biatlona izlasē pēc karstasinīgā iepriekšējā sezona noslēguma notikušas zīmīgas pārmaiņas un olimpiskajā ziemā sportisti ir apņēmības pilni sevi parādīt no labākās puses.
Pasaules kausa pirmais posms rīt Esterzundā Zviedrijā sāksies ar sieviešu un vīriešu stafetēm.
Andrejs optimistisks
Pasaules čempionātā februārī saplēsās Latvijas biatlona vilki – sportists Andrejs Rastorgujevs un treneris Ilmārs Bricis, sekas izjūtot abiem. Pirmajam sezonu nācās noslēgt priekšlaikus un veikt rokas pirksta operāciju, bet otrais iesniedza atlūgumu no izlases trenera amata un vēlāk no Starptautiskās biatlona savienības (IBU) saņēma sešu mēnešu diskvalifikāciju, kas noslēgsies 18. janvārī.
Latvijas Biatlona federācijas (LBF) prezidents Kaspars Sakniņš "Latvijas Avīzei" pauda uzskatu, ka ziemas atskaņas nav traucējušas Rastorgujevam pilnvērtīgi sagatavoties jaunajai sezonai: "Viss ieplānotais ir paveikts, un Andrejs ir diezgan optimistisks, par veselību sūdzību nav." Iepriekšējā sezonā Rastorgujevs līdz pēdējiem trim posmiem Pasaules kausa kopvērtējumā ieņēma 19. vietu, bet pasaules čempionātā ieņemtās vietas starp 16. un 33. noteikti nebija tās, uz ko viņš pats bija cerējis.
Rastorgujevs turpina sadarboties ar norvēģu speciālistiem Pēru Olafu un Oli Bjornu Treterudiem, kā arī Valdi Bērziņu. Latvijas izlases līderis tradicionāli sezonai gatavojās atsevišķi no komandas biedriem.
Sarežģīta loģistika
Nāciju kausā izkrītot no labāko 17 valstu skaita, Latvijai samazinājās vietu skaits Pasaules kausā – individuālajās distancēs gan vīriešiem, gan sievietēm varam pieteikt pa trim sportistiem. Pirmajos trijos posmos līdz jaunajam gadam piedalīsies Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls un Aleksandrs Patrijuks, uz stafeti pievienosies Edgars Mise, kurš individuāli startēs IBU kausa posmos. Atlases sacensībās otrais pēc Birkentāla (Rastorgujevs bija atbrīvots) bija 16 gadus vecais Rihards Lozbers, bet nolemts, ka viņa izaugsmei labāk startēt IBU kausā.
Olimpiskajās spēlēs Latvijai ir tiesības abos dzimumos deleģēt četrus sportistus. Sastāvs tiks nosaukts pēc pirmajiem trim Pasaules kausa posmiem.
Baibai Bendikai iepriekšējā sezona nebija veiksmīga, kam galvenais iemesls bija regress jau tā nestabilajā šaušanā. Vasarā tika piesaistīts ukraiņu šaušanas treneris Vasils Mukšins, kurš palīdz arī pārējai komandai. Fiziski 34 gadus vecā biatloniste, kā allaž, pastrādājusi kārtīgi, līdz ar to X faktors – vai izdosies uzlabot šaušanu? Kopā ar Bendiku trenējas arī iepriekšējā sezonā Pasaules kausā cerīgi ienākušās Estere Volfa un Elza Bleidele. Stafetē šim trio pievienosies Sanita Buliņa.
Par vīriešu izlases galveno treneri iecelts Kārlis Vanags, kurš ir LBF prezidenta Kaspara Sakniņa kolēģis Talsu novada sporta skolā, bet par dāmām atbildībā ir madoniete Agnese Caune.
Vai Bricis atgriezīsies komandā?
Kaspars Sakniņš, LBF prezidents: "Treniņu procesā viss plānotais ir realizēts, domāju, ka komanda gatava sezonai. Jāgaida, kādi būs pirmie augļi. Andrejs Rastorgujevs sezonai gatavojās atsevišķi, pēdējā nometnē Itālijā bija visi kopā un notika arī atlases sacensības. Pirms tam Baiba, Estere, Elza aizvadīja pirmo sniega nometni Zviedrijā, pārējā komanda – Somijā. Kārlis Vanags ir izaudzinājis labus sportistus un bija gatavs pieņemt izaicinājumu kļūt par izlases treneri, pēdējos gados cītīgi mācījies un sevi pierādījis. Agnese Caune arī labi strādājusi, bijusi ar sportistiem IBU un junioru kausos. Izskatās, ka viņai padodas, mikroklimats uzlabojies. Vai Ilmārs Bricis pēc 18. janvāra atgriezīsies Latvijas izlasē? Jāskatās no treneru nodrošinājuma viedokļa, šobrīd treneru un personāla pārstāvju ir vairāk nekā sportistu. Tas gan ir loģiski, un palīgu skaits nemainās, vai startē seši vai astoņi biatlonisti. Mēģināsim izdarīt tā, lai neviens nejūtas apdalīts."
Pasaules kauss
1. posms 29.11. – 7.12. Esterzunda Zviedrija
2. posms 12.12. – 14.12. Hohfilcene Austrija
3. posms 18.12. – 21.12. Anesī Francija
4. posms 8.01. – 11.01. Oberhofa Vācija
5. posms 14.01. – 18.01. Rūpoldinga Vācija
6. posms 22.01. – 25.01. Nove Mesto Čehija
7. posms 5.03. – 8.03. Kontiolahti Somija
8. posms 12.03. – 15.03. Otepe Igaunija
9. posms 19.03. – 22.03. Holmenkollena Norvēģija
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu