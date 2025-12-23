Augstākā tiesa ir atcēlusi Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika noraidītas būvniecības uzņēmumu prasības par Konkurences padomes (KP) lēmuma atcelšanu, un nodevusi lietu atkārtotai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā, informē Augstākā tiesa.
Tiesa secinājusi, ka gan KP, gan apgabaltiesa, pamatojot iespējamo konkurences tiesību pārkāpumu, prettiesiski izmantojušas Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja operatīvajos pasākumos iegūtu informāciju — slepeni noklausītas sarunas un to atšifrējumus. Augstākā tiesa norādījusi, ka karteļa vienošanās atklāšana neietilpst Operatīvās darbības likumā noteiktajos mērķos, kuru dēļ pieļaujama šāda veida informācijas izmantošana.
Tiesas ieskatā šādu materiālu izmantošana administratīvajā procesā nav pieļaujama arī tad, ja tie pievienoti kriminālprocesa lietai. Pretējā gadījumā tiktu radīts risks nekontrolēti nodot operatīvās darbības rezultātā iegūtus datus plašam saņēmēju lokam dažādos procesos, kas varētu novest pie patvaļīgas iejaukšanās privātajā dzīvē un pilnvaru ļaunprātīgas izmantošanas.
Augstākā tiesa uzsvērusi, ka operatīvās darbības ceļā iegūtajai informācijai saglabājas īpašs tiesiskais statuss un izmantošanas ierobežojumi arī pēc tās pievienošanas kriminālprocesa materiāliem. Turklāt judikatūrā jau iepriekš atzīts, ka
sarunu noklausīšanās pieļaujama tikai smagu noziegumu atklāšanai, nevis administratīvu pārkāpumu vai konkurences tiesību pārkāpumu pierādīšanai.
Likumdevējs apzināti nav kriminalizējis aizliegtas vienošanās konkurences jomā, tāpēc šādu darbību atklāšanai operatīvās darbības metodes izmantot nedrīkst.
Tiesa arī secinājusi, ka normatīvajos aktos nav paredzēts skaidrs pamats operatīvās darbības rezultātā iegūtās informācijas nodošanai KP izmantošanai administratīvajā procesā. Līdz ar to personām nav bijis iespējams paredzēt, ka šādi iegūti dati varētu tikt izmantoti, lai pierādītu karteļa vienošanos, kas neatbilst tiesībām uz privātās dzīves aizsardzību.
Atkārtoti izskatot lietu,
Administratīvajai apgabaltiesai būs jāvērtē, vai KP lēmumu iespējams pamatot ar citiem lietā esošajiem pierādījumiem.
Tāpat tiesai būs jāapsver iespēja vērsties Eiropas Savienības Tiesā ar prejudiciāliem jautājumiem, uz ko savās kasācijas sūdzībās norādījuši uzņēmumi.
Iepriekš Administratīvā apgabaltiesa bija noraidījusi 13 būvniecības uzņēmumu pieteikumus par KP 2021. gada 30. jūlija lēmuma atcelšanu tā dēvētajā būvnieku karteļa lietā. KP toreiz konstatēja aizliegtu vienošanos starp būvuzņēmumiem vismaz 70 publiskajos iepirkumos ar kopējo līgumu summu 687 miljonu eiro apmērā un piemēroja naudas sodus kopumā vairāk nekā 16,6 miljonu eiro apmērā.
No desmit sodītajiem uzņēmumiem lēmumu pārsūdzēja astoņi, taču, ņemot vērā mātesuzņēmumu līdzdalību, lietā kopumā piedalās 13 prasītāji. Divi uzņēmumi KP lēmumu nepārsūdzēja — viens noslēdza izlīgumu, savukārt otrs uz sprieduma brīdi jau bija likvidēts.
Ja jaunajā izskatīšanā tiesa lems uzņēmumiem nelabvēlīgi, tiem būs jāsamaksā piemērotie sodi, uz noteiktu laiku tiks liegta dalība valsts iepirkumos, kā arī iespējama civiltiesiska atbildība par jau īstenotiem projektiem.
