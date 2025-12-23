Darba grupa, kas analizē Latgales vēstniecības "Gors" darbību, vairs neapsver iespēju koncertzāli nodot privātam uzņēmumam, bet pieļauj variantu par tās pārņemšanu valsts īpašumā. Tā pavēstījis Rēzeknes mērs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV).
Pēc viņa teiktā, šobrīd tiek vērtēti divi iespējamie risinājumi — grozījumi deleģēšanas līgumā ar SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" vai kapitālsabiedrības pārveide par iestādi. Ideja par "Gora" nodošanu nomā privātam operatoram no dienaskārtības esot izņemta.
Darba grupai plānots secinājumus sagatavot līdz gada beigām.
Vienlaikus pašvaldība ir gatava uzsākt sarunas ar Kultūras ministriju par koncertzāles nodošanu valstij. Bartaševičs uzskata, ka loģiskākais risinājums būtu objekta pārņemšana valsts īpašumā, norādot, ka Rēzeknes pilsēta būtu gatava turpināt segt kredītsaistības. Precīzu atlikušo summu mērs nenosauca, pieļaujot, ka tā varētu būt trīs līdz četri miljoni eiro.
Viņš gan uzsvēra, ka nodošana valstij nav pašvaldības primārais mērķis, bet gan piedāvājums gadījumā, ja valsts uzskata, ka pašvaldība nespēj nodrošināt atbilstošu saturu vai efektīvu apsaimniekošanu. Preses konferencē mērs arī kritizēja valsti par, viņaprāt, nepietiekamu atbalstu reģionālajām koncertzālēm.
Aptauja
Cik svarīgi jums ir žurnālistu un ekspertu komentāri/viedokļi, ko piedāvā LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu