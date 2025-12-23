Konstatējot tehniskus bojājumus stacionāra ēkas labā spārna otrā stāva pārseguma konstrukcijās, pieņemti steidzami drošības pasākumi, lai pasargātu pacientus un personālu, informē Bauskas slimnīca.
Kā norāda slimnīca, 22. decembrī ikdienas darba uzraudzības laikā tika pamanīti lokāli bojājumi Terapijas un aprūpes nodaļas starpstāvu pārsegumā zem piekaramajiem griestiem. Vizuālajā apskatē nelielā griestu posmā fiksētas bojājumu pazīmes nesošajās koka sijās. Nekavējoties veikti pirmie drošības pasākumi, tomēr, ņemot vērā iespējamos riskus, situācija preventīvi novērtēta kā potenciāls pirmsavārijas stāvoklis.
Slimnīca uzsver, ka
konstatētās problēmas nav saistītas ar šobrīd notiekošajiem būvdarbiem.
Bojājumi atrodas citā ēkas daļā, ārpus pārbūves zonas, un, pēc sākotnējā izvērtējuma, tie radušies ilgstoša nolietojuma un iepriekšējās apsaimniekošanas rezultātā. Aktuālie būvdarbi tiek veikti atsevišķi, ievērojot visas drošības prasības, un to laikā jau veikti arī papildu stiprināšanas darbi risku mazināšanai.
Rīkojoties preventīvi,
slimnīca pieņēmusi lēmumu nekavējoties pārtraukt Terapijas un aprūpes nodaļas darbību 2. stāvā.
No nodaļas izrakstīti deviņi pacienti, savukārt vēl desmit pacienti tiek pārvesti uz citām ārstniecības iestādēm, saskaņojot pārvietošanu un nodrošinot turpmāku aprūpi. Vienlaikus tiek meklēti pagaidu risinājumi, lai nodrošinātu aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību.
Slimnīca plāno veikt būves tehnisko ekspertīzi, piesaistot sertificētu būvinženieri, kā arī uzsākt neatliekamus remontdarbus. Par nepieciešamo finansējumu un tālāko rīcību tiks lemts sadarbībā ar kapitāldaļu turētāju. Līdz ekspertīzes atzinuma saņemšanai nodaļā jauni pacienti netiks uzņemti.
Bauskas slimnīca uzsver, ka
Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas darbs netiek pārtraukts
un neatliekamā palīdzība tiek nodrošināta ierastajā kārtībā.
Slimnīcā izsludināta ārkārtas situācija atbilstoši Katastrofu medicīnas plānam, un uzsākta profesionāla tehniskā izvērtēšana. Sertificēta būvinženiera apsekojums paredzēts 29. decembrī, pēc kura saņemšanas tiks pieņemti turpmākie lēmumi par telpu drošību un remontdarbiem. Par situāciju informēts kapitāldaļu turētājs, pašvaldības vadība, Veselības ministrija un Būvniecības valsts kontroles birojs.
Slimnīca uzsver, ka pacientu un darbinieku drošība ir galvenā prioritāte, un lēmums par nodaļas slēgšanu pieņemts savlaicīgi, nepieļaujot iespējamas sekas. Par turpmāko notikumu attīstību sabiedrība un mediji tiks informēti papildus.
