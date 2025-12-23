Pazīstamā influencere un sertificētā fizioterapeite Īrisa Vidauska sociālajā medijā "Instagram" paziņojusi par šķiršanos no dzīvesbiedra Rolanda, ar kuru kopā bija pavadīti desmit gadi. Atklātā un personiskā ierakstā viņa skaidro, ka šis ir bijis viens no nozīmīgākajiem notikumiem viņas dzīvē šogad.
Īrisa atzīst, ka par šķiršanos domājusi jau iepriekš, taču sākotnēji jutusi — sabiedrībai nekas nav jāpaskaidro. Tomēr, ņemot vērā, cik liela loma viņas dzīvē un publiskajā telpā bijušas attiecības ar Rolandu, viņa nolēmusi ar šo ziņu dalīties arī ar saviem sekotājiem. Lēmums par attiecību izbeigšanu pieņemts šī gada pirmajā pusē.
Influencere uzsver, ka šķiršanās nav notikusi konfliktu vai viena konkrēta iemesla dēļ. Gluži pretēji — abu starpā vienmēr bijusi atklāta saruna.
Ar laiku viņa sajutusi, ka attiecības iestrēgušas komfortā — bez kopīgiem sapņiem un attīstības, vairāk balstoties pieradumā nekā patiesā kopībā.
Lai gan Rolands vēl redzējis iespējas ko mainīt, iekšējā sajūta kļuvusi arvien spēcīgāka.
Īrisa atklāj, ka lēmums bijis ārkārtīgi smags — desmit gadi kopdzīves, bailes palikt vienai un apzināta izvēle atteikties no ilgi būvētiem kopīgiem sapņiem. Tomēr šobrīd abi katrs dzīvo savu dzīvi un ir pārliecināti, ka bijuši pietiekami drosmīgi pieņemt šo soli.
Neskatoties uz šķiršanos, Īrisa uzsver, ka attiecības nav pārvērtušās naidā — viņi joprojām ir tuvi draugi un viens otram paliks ģimene.
Viņa arī aicina sekotājus cienīt šo lēmumu un izvairīties no līdzjūtības pilniem komentāriem, priekšroku dodot uzmundrinājumam un patiesām emocijām.
Noslēgumā influencere dalās ar pārliecību, ka dzīvē svarīgi prast nosvinēt ne tikai sākumus, bet arī noslēgumus, un novēl, lai mīlestība katram atrod savu ceļu.
