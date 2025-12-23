Rihards Kols: Kamēr agresora nauda ir drošībā, rēķinu maksā eiropieši

Ir reizes, kad Eiropas Savienība rīkojas pareizi, bet to izdara nepareizā veidā. Šī ir viena no tām reizēm.
Eiropas Savienība pagājušajā nedēļā izdarīja to, kas bija vajadzīgs — nodrošināja Ukrainas budžetam nepieciešamo finansējumu nākamajiem diviem gadiem. Mēs draugus nelaimē nepametam. Ja būtu pametuši, sekas būtu bijušas katastrofālas ne tikai Ukrainai, bet arī Eiropas drošībai kopumā. Ukraina šobrīd ir Eiropas aizsardzības līnija, un ikviens, kurš to apšauba, vai nu nesaprot realitāti, vai izliekas to nesaprotam.
Vienlaikus ES arī ir izlēmusi, ka
Ukrainas izdzīvošanu arī turpmāk finansēs Eiropas nodokļu maksātāji.
Tas tāpēc, ka Eiropa ir izvēlējusies turpināt sargāt Krievijas — agresorvalsts — iesaldētos valsts un centrālās bankas aktīvus. Galvenokārt Beļģijā, "Euroclear" seifos, ar visām juridiskajām garantijām un tā tālāk.
Šo situāciju var mēģināt aprakstīt kā kompromisu. Kā pragmatismu. Kā sarežģītu realitāti. Taču pēc būtības aina ir vienkārša — Eiropa šobrīd agresora kapitālu aizsargā rūpīgāk nekā agresora upuri. Tas viss — politiskās drosmes trūkuma dēļ.
No bezprecedenta soļa līdz politiskai paralīzei
Kopš 2022. gada Eiropā ir iesaldēti gandrīz 300 miljardi eiro Krievijas valsts un Centrālās bankas aktīvu. 2025. gada decembra Eiropadomē šī imobilizācija tika nostiprināta uz nenoteiktu laiku, izbeidzot sešu mēnešu pārapstiprināšanas mehānismu un formāli padarot iesaldēšanu pastāvīgu. Šis lēmums — iesaldēt Krievijas aktīvus — jau 2022. gadā tika pamatoti uzskatīts par bezprecedenta soli, skaidru signālu, ka par agresiju būs jāmaksā.
Taču gandrīz četrus gadus vēlāk šis signāls ir izplēnējis. Aktīvi ir iesaldēti, bet joprojām neaizskarami. Tikmēr
Ukrainas atjaunošanas izmaksas, saskaņā ar jaunākajām starptautiskajām aplēsēm, pārsniedz 524 miljardus eiro, un šī summa aug ar katru Krievijas palaisto raķeti.
Eiropas Savienības dalībvalstis kopš 2022. gada atvēlējušas vairāk nekā 137 miljardus eiro no saviem nacionālajiem budžetiem Ukrainas bēgļu atbalstam.
Eiropas Komisijas piedāvātais risinājums — tā sauktais reparāciju aizdevums — bija juridiski izsvērts, morāli pamatots un politiski spēcīgs. Finanšu iestādes, kurās ir iesaldēti Krievijas aktīvi, aizdotu Eiropas Komisijai 210 miljardus eiro, kas savukārt izsniegtu aizdevumu Ukrainai. Reparāciju aizdevuma plāns neparedzēja iesaldēto līdzekļu konfiskāciju, bet gan to izmantošanu aizdevuma veidā, ko Krievija faktiski atmaksātu, maksājot reparācijas Ukrainai. Citiem vārdiem sakot — agresors pats segtu izmaksas par savu karu.
Šis plāns tika izgāzts.
Ne tāpēc, ka tas būtu nelikumīgs. Ne tāpēc, ka tas būtu finansiāli nesakarīgs. Bet tāpēc, ka vairākas ES dalībvalstis — Beļģija kā Euroclear mītnes valsts, kā arī Ungārija, Slovākija, Francija un citas — izvēlējās bloķēt šo risinājumu, piesedzoties ar bailēm, spiedienu un Krievijas šantāžu.