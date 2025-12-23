Sākot no 2. janvāra piektdienās pulksten 21.40 TV3 kanālā ar jaunu sezonu atgriežas raidījumu cikls "Komediantu ekspedīcija".
Tajā seši Latvijā populāri komiķi apmeklēs septiņas apdzīvotas vietas Latvijā, lai atklātu pirmšķietami nelielo ciemu un mazpilsētu daudzšķautņainību un no svešinieku vai caurbraucēju acīm labi noslēptās detaļas.
Dokumentālajā realitātes šovā "Komediantu ekspedīcija" Rūdolfs Kugrēns, Jānis Kreičmanis, Kalvis Troska, Aleksandrs Guzenko, Anete Bendika un Elīna Geida
atklās Viļakas kapu svētku fenomenu, basketbola kultūru Jaunpilī,
kā arī uzzinās interesantus faktus un nianses no citām apkaimēm un vietām, par kurām ikdienā dzirdam retāk nekā pienāktos, piemēram, Api, Straupi, Vaiņodi, Viļaku, Džūksti un Kolku.
Ekspedīcija nebūs tikai tūrisma izbrauciens. Pēc 48 stundu ilgas ekskursijas katrā vietā, komiķi turpat uz vietas uzstāsies ar īpašu stand-up izrādi. Tajā caur humora prizmu tiks apspēlēts viss pieredzētais — no amizantiem atgadījumiem līdz pat karstākajām vietējām baumām.
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu