Ukrainas Nacionālās gvardes Pirmais Azova korpuss kopā ar pievienotajām un blakus esošajām vienībām atvairījis vēl vienu Krievijas okupācijas spēku mehanizēto uzbrukumu Dobropiļļas sektorā, vēstīts korpusa "x.com" profilā.
22. decembra agrā rītā ienaidnieks virzījās no sākotnējām pozīcijām uz Pirmā Azova korpusa aizsardzības līnijām.
Uzbrukumā piedalījās vairākas mehānizētas kolonnas ar tankiem,
IFV (infanterijas kaujas transportieriem) un APC (bruņotiem personāla transportieriem). Krievijas jūras kājnieku vienības mēģināja iekļūt Ukrainas aizsardzības spēku kaujas rindās, izmantojot dažādus ceļus.
Pret ienaidnieka spēkiem tika pielietotas dažādas uguns sistēmas — trieciena droni, lauka artilērija, MLRS sistēmas un vieglie ieroči. Papildus inženieru vienības iznīcināja kolonnas, uzstādot sprādzienbīstamus šķēršļus Krievijas virzības maršrutos.
Atvairītā uzbrukuma rezultātā okupanti zaudēja sešus tankus, deviņus IFV, piecus APC un vienu bruņotu remonta transportieri.
Uzbrukuma pēdējā vilnī Krievija izmantoja kvadriciklus: no 11 tika iznīcināti 10, bet viens no kaujas laukuma aizbēga.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
