Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas turpina meklēt bezvēsts prombūtnē esošo 1965. gadā dzimušo Igoru Martinovu, kurš pēdējo reizi ticis redzēts šī gada novembrī Aizkrauklē.
Vīrietis ir aptuveni 169 cm gara auguma, kalsnas miesas uzbūves, kā arī viņam īsi tumši mati. Policija lūdz ikvienu, kurš var sniegt informāciju par viņa pašreizējo atrašanās vietu, atsaukties un nekavējoties zvanīt pa tālruņa numuru 112.
Valsts policija aicina iedzīvotājus būt modriem un uzmanīgiem, kā arī izplatīt šo informāciju, lai palīdzētu nodrošināt Igora drošu atgriešanos mājās.
