Pirms Olimpiskajām spēlēm Latvijas delegācijas sportistiem un pavadošajam personālam bija jāparaksta vienošanās ar Raimonda Lazdiņa vadīto Latvijas Olimpisko komiteju, paredzot iespējamās sankcijas par noteikumu pārkāpumiem. To apstiprinājuši vairāki sportisti, ziņo TV3 raidījums "Nekā personīga".
Vienošanās paredzēja, ka pret sportistiem var tikt vērstas finansiālas sankcijas, lai gan konkrēti pārkāpumi dokumentā nav skaidri definēti. Pastāv iespēja, ka tas varētu attiekties uz publisku un atklātu Ukrainas atbalstīšanu. Pārkāpuma gadījumā sportistam draudēja brīdinājums, atstādināšana no starta vai izslēgšana no delegācijas, anulējot akreditāciju un sūtot mājās. Papildus iespējams piemērot ap 2500 eiro sodu, piedzīt transporta, uzturēšanās un sagatavošanās izdevumus, kā arī apturēt turpmāko finansējumu. Izglītības un zinātnes ministrija par šādu vienošanos nebija informēta.
Spriedze saasinājusies uz Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanās fona starptautiskajās sacensībās. Gada sākumā Insbrukā Latvijas un Ukrainas skeletonisti protestēja pret krievu dalību, un organizatori mēģināja akciju pārtraukt, iesaistot arī policiju. Latvijas skeletona treneris Ivo Šteinbergs publiski paudis atbalstu Ukrainai un kritizējis starptautisko federāciju rīcību.
Jau vēstīts par skandālu, kas izcēlās arī pēc tam, kad diskvalificēja Ukrainas skeletonistu Vladislavu Heraskeviču, jo viņš atteicās nomainīt ķiveri, uz kuras redzami vairāk nekā 20 Krievijas sāktajā karā bojāgājuši Ukrainas sportisti un treneri.
Kritiku izpelnījusies arī Latvijas sporta amatpersonu rīcība starptautiskajās organizācijās, pārmetot nepietiekami aktīvu nostāju šajos jautājumos.
Latvijas paraolimpieši tikmēr nolēmuši nepiedalīties Paraolimpisko spēļu atklāšanas ceremonijā kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem.
