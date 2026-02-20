"Jutos labi. Esmu tālu no perfektas formas, taču priekš pirmās spēles pēc tik ilgas pauzes bija labi," pēc debijas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Goldensteitas "Warriors" rindās sacīja latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis.
"Ar katru minūti laukumā jutos arvien labāk, un domāju, ka tas ir labs solis un atskaites punkts, lai uzlabotu savu sniegumu ar katru nākamo maču."
Jau ziņots, ka Porziņģis laukumā atgriezās pēc sešu nedēļu pārtraukuma un aizvadīja pirmo spēli "Warriors" sastāvā. Latvietis 17 minūtēs guva 12 punktus, realizējot piecus no deviņiem metieniem no spēles, tomēr viņa sniegums neglāba komandu no zaudējuma pret bijušo vienību Bostonas "Celtics" ar 110:121 (32:36, 19:38, 22:28, 37:19).
Iepriekšējo maču Porziņģis aizvadīja janvāra sākumā, pārstāvot Atlantas "Hawks", bet pirms divām nedēļām maiņas darījumā nonāca Goldensteitas komandā. Ahileja cīpslas iekaisuma dēļ viņš bija spiests izlaist sešas nedēļas, un kopumā šosezon piedalījies 17 spēlēs.
Desmit sezonu laikā NBA Porziņģim "Warriors" kļuvusi par sesto komandu. Iepriekš viņš spēlējis arī Ņujorkas "Knicks", Dalasas "Mavericks", Vašingtonas "Wizards", Bostonas "Celtics" un Atlantas "Hawks" rindās.
Goldensteitas vienība ar bilanci 29–27 ieņem astoto vietu Rietumu konferencē. Nākamo spēli "Warriors" aizvadīs svētdienas vakarā pēc Latvijas laika, savā laukumā tiekoties ar Denveras "Nuggets".
