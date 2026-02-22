Austrālijas televīzijas kanāla "Channel Nine" sporta žurnāliste Danika Meisona atvainojusies pēc tam, kad tiešraidē no ziemas olimpiskajām spēlēm Itālijā ēterā izcēlās ar neskaidru runu un apjukuma pilnu uzstāšanos.
Trešdien televīzijas tiešraidē Meisonas runa bija neskaidra, viņa pieminēja iguānas un kafijas cenas, kā arī sajauca Lielbritāniju ar ASV. Video fragments ātri izplatījās sociālajos medijos, izraisot plašas diskusijas.
Nākamajā rītā žurnāliste atkārtoti parādījās ēterā un uzņēmās atbildību par notikušo, atzīstot, ka bija kļūdaini novērtējusi situāciju un pirms tiešraides lietojusi alkoholu. Viņa skaidroja, ka nebija ēdusi vakariņas, savukārt aukstums un lielais augstums virs jūras līmeņa varēja ietekmēt pašsajūtu.
Meisona pauda nožēlu, norādot, ka notikušais neatbilst viņas profesionālajiem standartiem. Viņa uzsvēra, ka šādos apstākļos nevajadzēja lietot alkoholu, īpaši pirms tiešraides.
Sabiedrības reakcija bija dalīta — daļa skatītāju pauda atbalstu, bet citi uzskatīja rīcību par neprofesionālu. Austrālijas premjerministrs Entonijs Albanīzs publiski aizstāvēja žurnālisti, norādot, ka viņa, iespējams, bijusi nogurusi un ka notikumā nav saskatāms nopietns pārkāpums. Viņš sacīja, ka notikušajā "nav nekā, ko īpaši dramatizēt".
