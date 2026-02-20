Šonedēļ noslēdzas Milānas un Kortīnas ziemas olimpiskās spēles, kurās tā sauktajā neitrālā sportista statusā startē arī agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas 13 sportisti.
Savukārt no 6. līdz 15. martam Milānā un Kortīnā norisināsies paraolimpiskās spēles, un tajās Krievijas un Baltkrievijas valstu sportistiem ļauts startēt zem savu valstu karogiem. Starptautiskā Paralimpiskā komiteja lāvusi agresrovalstij Krievijai ziemas paraolimpiskajās spēlēs startēt ar ekipējumu ar Krievijas Federācijas ģerboni un vārdu "Krievija". Šo lēmumu kritizē daudzi, tomēr tas neietekmē spēļu organizatoru lēmumu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš paudis viedokli, ka olimpiskajai kustībai vajadzētu apturēt karus, nevis strādāt agresoru interesēs. Ukrainas prezidents arī atgādināja, ka Krievija nepārtraukti pārkāpj olimpiskos principus un izmanto olimpisko spēļu laiku kariem: 2008. gadā tā sāka karu pret Gruziju, 2014. gadā okupēja Ukrainas Krimas pussalu, 2022. gadā sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. "Un tagad 2026. gadā, neskatoties uz aicinājumiem ziemas olimpisko spēļu laikā ievērot pamieru, Krievija to pilnībā ignorē, palielina raķešu un dronu triecienus pa mūsu enerģētikas infrastruktūru un mūsu cilvēkiem," pauda Zelenskis. Viņš atgādināja, ka kopš 2022. gada, kad neilgi pēc Pekinas olimpisko spēļu noslēguma Krievija sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā, ir nogalināti 660 ukraiņu sportisti un treneri.
