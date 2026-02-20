Tikai pateicoties tam, ka Kanādas izlase ceturtdaļfinālā uzvarēja Čehiju, olimpiskajā hokeja turnīrā neizcēlās pamatīgs tiesāšanas skandāls.
Kanādieši guva virsroku ļoti sīvā mačā ar 4:3, uzvaras ripu papildlaika otrajā minūtē ar individuālo meistarību iemetot Mičam Mārneram. Tieši šis duelis kļuva par aizraujošāko ceturtdaļfinālā, jo cīņas gaitā vadībā bija abas komandas. Nepilnas astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Ondržejs Palāts ātrā pretuzbrukumā čehus izvirzīja vadībā ar 3:2. Pārsteidzoši, ka tobrīd ne tiesneši, ne Kanādas izlases treneri vai spēlētāji nepamanīja, ka čehi labu brīdi spēlē ar sešiem laukuma spēlētājiem, arī vārtsargam esot savā vietā. Čehi sešatā aizsardzībā atņēma ripu un sešatā arī nosvinēja vārtu guvumu!
Olimpiskajā turnīrā spēles apkalpo tiesneši no Nacionālās hokeja līgas (NHL) un Eiropas. Kanādas – Čehijas spēli kā galvenie tiesāja amerikānis un zviedrs, savukārt līnijtiesneši bija no Kanādas un ASV. Ja kanādieši, kuri pirmajā periodā traumas dēļ palika bez kapteiņa Sidnija Krosbija, trīs ar pusi minūtes pirms pamatlaika beigām nebūtu panākuši izlīdzinājumu un pēc tam arī uzvarējuši, skandāls būtu milzīgs, bet tagad šī kļūda ir palikusi kā kuriozs soctīklos. Smieklīgi, ka par tiesnešu darbu pēc spēles sūdzējās Čehijas izlases galvenais treneris Radims Rulīks. "Tas, ko tiesneši atļāva pret mums, ir nepieņemami. Pēc katras spēles mēs viņiem nosūtījām divus vai trīs video, par kuriem tie atzina, ka pretinieku vajadzēja sodīt. Es to nesaprotu, un man šķiet, ka tiesneši vienkārši baidās sodīt kanādiešu zvaigznes. Mēs būtībā spēlējām pret sešiem spēlētājiem. Es nemeklēju attaisnojumus, bet video manis teikto apstiprina un šajā ziņā tas nav godīgs turnīrs. Tā notika arī citos mačos, jo NHL un Eiropas tiesnešu salikums nav sevi attaisnojis, viņi spēli vērtē atšķirīgi," pikts bija čehu treneris.
Olimpiskajā turnīrā tiesā arī latvietis Andris Ansons, kurš kā galvenais tiesnesis darbojies trīs mačos, bet vēl divās spēlēs bija kā rezervists.
Pusfinālā Kanāda spēlēs ar Somiju, bet ASV ar Slovākiju. Ceturtdaļfinālā somi papildlaikā ar 3:2 pārspēja Šveici, amerikāņi arī pieliktajā laikā ar 2:1 pieveica Zviedriju.
