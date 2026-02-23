Televīzijas projekta "Ģimene burkā" dalībnieks Pāvels Karalkins dalās atmiņās par savu transformāciju. Savulaik viņam izdevās būtiski samazināt ķermeņa masu, pateicoties sievas Vendijas izveidotajai ēdienkartei. Lai gan šobrīd daži kilogrami ir atgriezušies, Vendija ar dziesmas palīdzību mudina vīrieti nepadoties vakara kārdinājumiem.
Pāvels neslēpj, ka agrāk viņa fiziskā forma bija krietni sliktāka. Tieši Vendijas gatavotās receptes kļuva par atslēgu uz uzvaru cīņā ar lieko svaru. Kaut arī šobrīd svars ir nedaudz pieaudzis, Vendija ir pārliecināta – vīrietis vairs nevēlas būt tik liels, kāds viņš bija pirms tievēšanas. Atceroties procesa sākumu, Pāvels uzteic sātīgās maltītes: "Ar tavu diētu tievēt bija normāli, un man pašam tagad ir vieglāk bez tāda vēdera."
Savulaik Vendijas iepriekšējā darbība bija cieši saistīta ar uztura programmām un tievēšanas izaicinājumiem personīgajā mājaslapā, taču laika trūkuma dēļ viņa šo jomu uz brīdi nolika malā. Pāvels šo pieredzi vērtē ļoti atzinīgi, ar humoru salīdzinot savu kādreizējo izskatu: "Man, jā, vēders bija kā bungas, kā batuts!"
Pēc Vendijas domām, bada sajūta nav sabiedrotais – lai zaudētu svaru, ir jānodrošina organisms ar visām uzturvielām. Viņa uzsver, ka tas nav strikts ierobežojums jeb diēta, bet gan rūpes par veselību. Tikai paēdis cilvēks spēj ignorēt iekšējo balsi, kas liek meklēt saldumus pirms gulētiešanas. Šo domu viņa Pāvelam pasniedza caur asprātīgu pantiņu: "Tas ir vienkārši sabalansēts uzturs, kur tu saņem visu nepieciešamo, lai tarakāni galvā nedejo dejas: "Hej, Pāvel! Kādu skudru pūzni ēd, Pāvel! Kādu zefīriņu uz nakti, pāris tonnas eklēriņus" un tā tālāk."
Lai gan Pāvels joko, ka arī šajā mirklī neatsacītos no kūciņas, Vendija skaidro savu pieeju – saldumi nav aizliegti pavisam. Viņas mērķis ir panākt, lai gardumi kļūtu par īpašu baudījumu svētku reizēs, nevis ikdienas ieradumu.
VIDEO:
