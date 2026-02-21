Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" juriste Ieva Brante, mūziķe Asnate Rancāne, TV personība Aivis Ceriņš un pasākumu vadītājs Kaspars Breidaks turpina iepazīt Ruandu. Šoreiz viņu izklaidējošais brauciens Āfrikā pārvērties par saspringtu cīņu par grupas budžetu, jo kopējā maciņa satura apmērs ir tieši atkarīgs no viņu galvas līdzsvara izjūtas un prasmes apieties ar banāniem.
Vietējās sievietes Āfrikas reģionos demonstrē apbrīnojamu meistarību, transportējot uz galvas gandrīz jebkuru nastu. Lai grozs būtu stabils, tiek izmantots īpašs paliktnis, kas palīdz nofiksēt smaguma centru.
Šo prasmi nācās apgūt arī mūsu slavenībām, piedaloties īpašā stafetē kādā Ruandas ciematā. Noteikumi bija skarbi: jebkurš neveikls solis vai laika limita pārsniegšana budžetu samazinātu par 200 eiro. Vērojot gatavošanās procesu, Asnate Rancāne nespēja valdīt smieklus, retoriski vaicājot: "Pēc kā mēs izskatīsimies?"
Kad sākās reālais uzdevums, jautrību nomainīja koncentrēšanās. Sarežģītākais posms izrādījās banānu nodošana nākamajam komandas biedram, nezaudējot līdzsvaru. Redzot fizisko piepūli, Aivis Ceriņš asprātīgi piebilda: "Es tagad sāku saprast, kāpēc mums no rīta bija jāiesilda kakls!"
Tieši Aivim tika uzticēts pēdējais posms, taču viņa piesardzīgais gājiens un lēnais temps lika kolēģiem pamatīgi sanervozēties. Atceroties iepriekšējās nakts pieticīgos apstākļus teltīs bez karstā ūdens un ar ierobežotu elektrību, Kaspars Breidaks sauca: "Mēs jau guļam teltīs! Kur vēl mēs varam gulēt?"
Par spīti saspringumam, Ceriņš distanci pabeidza nekļūdīgi, paspējot laikā. Pateicoties šim precīzajam sniegumam, grupai izdevās nosargāt savus naudas līdzekļus, kas ļaus turpināt Ruandas iepazīšanu bez papildu finansiāliem zaudējumiem.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu