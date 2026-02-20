53 gadu vecumā mūžībā devies 2025. gada “Purvīša balvas” laureāts, mākslinieks Romāns Korovins (1973–2026), liecina mākslinieku grupas “Orbīta” publiskotā informācija.
Korovins absolvējis Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu, iegūstot maģistra grādu mākslās. Viņš darbojies dažādos medijos – fotogrāfijā, zīmējumā, video, instalācijās un glezniecībā, kā arī strādājis par videoklipu un reklāmu režisoru.
Mākslinieks vairākkārt ticis nominēts “Purvīša balvai”, bet 2025. gadā to saņēma par personālizstādi “Nomirsim kopā” Rotko muzejā Daugavpilī.
