ASV prezidents Donalds Tramps piektdien paziņojis, ka apsver ierobežotu triecienu Irānai, kuru vēlas piespiest noslēgt vienošanos par Irānas kodolprogrammas ierobežošanu.
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči savukārt paziņoja, ka pēc abu pušu sarunām šonedēļ Ženēvā tuvāko dienu laikā būs gatavs priekšlikuma projekts līgumam ar Vašingtonu.
Tramps ceturtdien izteicās, ka notiks sliktas lietas, ja Teherāna nenoslēgs vienošanos desmit dienu laikā. Vēlāk viņš šo ultimātu pagarināja līdz 15 dienām.
Piektdien, atbildot uz žurnālista jautājumu, vai viņš apsver ierobežota militārā trieciena iespēju, Tramps atbildēja apstiprinoši. "Viss, ko es varu pateikt, ir, ka es to apsveru," izteicās Tramps.
Teherāna pēc sarunām Ženēvā paziņoja, ka abas puses ir vienojušās iesniegt iespējamās vienošanās projektus. "Es uzskatu, ka tuvāko divu, trīs dienu laikā tas būs gatavs, un pēc manas priekšniecības galīgā apstiprinājuma tas tiks nodots [Trampa īpašajam vēstniekam] Stīvam Vitkofam," ASV medijiem norādīja Aragči.
Pretēji ASV amatpersonu sacītajam Irānas ārlietu ministrs apgalvoja, ka ASV sarunvedēji nav pieprasījuši, lai Teherāna pārtrauktu savu urāna bagātināšanas programmu. "Mēs neesam piedāvājuši nekādu apturēšanu, un ASV puse nav pieprasījusi," intervijā, ko piektdien publicēja ASV televīzijas tīkls MS NOW, sacīja Aragči. "Mēs tagad runājam par to, kā nodrošināt, lai Irānas kodolprogramma, tostarp urāna bagātināšana, būtu miermīlīga un paliktu miermīlīga uz visiem laikiem," viņš piebilda.
Viņa komentāri ir pretrunā informācijai, ko izplatījušas augsta ranga ASV amatpersonas, tostarp Tramps, kurš vairākkārt izteicies, ka Irānai vispār nedrīkst ļaut bagātināt urānu. Rietumvalstis apsūdz Teherānu centienos iegūt kodolieročus, ko Teherāna noliedz, bet tā uzstāj uz savām tiesībām veikt urāna bagātināšanu civilām vajadzībām.
Irāna no savas puses vēlas vienoties ar ASV par sankciju atcelšanu, kas ir kļuvušas par milzīgu slogu Irānas ekonomikai.
Smagā ekonomiskā situācija decembrī izraisīja Irānā plašus protestus, ko varasiestādes nežēlīgi apspieda, nogalinot tūkstošiem cilvēku.
Vienlaikus ar sarunām ASV ir pastiprinājušas militāro klātbūtni reģionā, un abas valstis jau vairākas nedēļas izsaka viena otrai militārus draudus.
Irānas vēstnieks ANO Amirs Saīds Iravani ceturtdien pauda viedokli, ka ASV bāzes, objekti un aktīvi būs "leģitīmi mērķi", ja ASV īstenos savus militāros draudus un uzbruks.
Tomēr Aragči apgalvoja, ka nekāda ultimāta nav. "Mēs tikai runājam viens ar otru par to, kā mēs varētu ātri panākt vienošanos. Un ātra vienošanās ir kaut kas tāds, kas interesē abas puses," apgalvoja ministrs. Norādot uz ASV sankcijām, no kurām Irāna vēlas ātrāk atbrīvoties, Aragči uzsvēra, ka Irānai nav iemesla kavēties.
Vašingtona vairākkārt ir aicinājusi panākt, lai Irāna neveic urāna bagātināšanu, bet tā arī centusies pievērsties Irānas ballistisko raķešu programmai un tās atbalstam kaujinieku grupējumiem reģionā - jautājumiem, kurus Izraēla ir pieprasījusi iekļaut sarunās. Teherāna paziņojusi, ka šos jautājumus negrasās apspriest.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu