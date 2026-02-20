Ledlauzis "Varma", kas 4. februārī sāka darbu Rīgas jūras līcī, līdz šim apkalpojis 81 kuģi — gan pavadot tos maršrutā, gan palīdzot atbrīvoties no ledus gūsta, informēja Rīgas brīvostas pārvalde.
Šosezon lielākā kuģu karavāna, ko "Varma" pāri līcim pavadījis aiz sevis, sastāvēja no 11 kuģiem.
Brīvostas pārstāvji norādīja, ka ledlauzis aktīvi darbojies līcī 15 dienas. Tas strādā desmit dienu ciklos, pēc katra no tiem atgriežoties ostā, lai papildinātu krājumus.
Paredzams, ka darbs jūrā turpināsies vēl aptuveni mēnesi, tomēr situācija var kļūt sarežģītāka, jo, iestājoties siltākam laikam, kūstošais ledus sāk pārvietoties. Piemēram, 2018. gada salīdzinoši vieglajā ziemā "Varma" jūrā strādāja no 24. februāra līdz 3. aprīlim.
Pašlaik Rīgas līcī ledlauzim jādarbojas īpaši sarežģītos apstākļos. Pārvaldē uzsvēra, ka
tik bargi ledus apstākļi līcī nav pieredzēti pēdējo 15 gadu laikā —
to apliecinājuši arī Igaunijas valsts flotes pārstāvji. Vienlaikus būtiskākais izaicinājums ir vējš, kas veicina ledus kustību un sablīvējumu veidošanos. Tas palielina slodzi kuģim, turklāt ledus situācija mainās pat pa stundām, tāpēc kuģu maršruti tiek pielāgoti atbilstoši apstākļiem.
Pārvaldē piebilda, ka, lai uzturētu kuģi darba gatavībā, ostā ieguldīts ievērojams darbs, nodrošinot, ka 1968. gadā būvētais kuģis atrodas iespējami labā tehniskajā stāvoklī. Tomēr tiek konstatētas arī ar tā vecumu saistītas tehniskas problēmas. Neskatoties uz lielo slodzi, kuģa apkalpe spēj tikt galā ar tehniskajiem izaicinājumiem.
Iepriekš ledus laušanas misijā "Varma" devās 2018. gada ziemā. Kuģa uzturēšana notiek visa gada garumā — arī ziemās, kad tas netiek izmantots ledus laušanai, regulāri tiek veikti izmēģinājuma braucieni un mehānismu pārbaudes, iepriekš skaidroja pārvaldē.
Saskaņā ar informāciju "LVR flote" mājaslapā, ledlauzis "Varma" būvēts 1968. gadā, tā garums ir 84,1 metrs, bet platums — 21,2 metri.
