Prezidents aicina Saeimu vēlreiz izvērtēt tiesnešu un prokuroru izdienas pensiju reformu

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nosūtījis Saeimai otrreizējai caurlūkošanai Tiesnešu un prokuroru speciālās pensijas likumu, savā paskaidrojumā tostarp uzsverot, ka tiesnešu neatkarība ir saistīta arī ar finansiālās drošības garantijām, un izdienas pensiju kopējo reformu pamatojošie argumenti tiešā veidā nebūtu piemērojami tiesnešu pensijām.
Kā informēja prezidenta padomnieks komunikācijas jautājumos Mārtiņš Drēģeris, prezidents norāda, ka, salīdzinot likuma normas ar šobrīd spēkā esošo Tiesnešu izdienas pensiju likumu, konstatējams, ka attiecībā uz tiesnešiem likums paredz izmaiņas vairākos aspektos. Proti, likums palielina speciālajās pensijas (šobrīd izdienas pensijas) saņemšanai nepieciešamo stāžu no 20 gadiem uz 25 gadiem. Likums arī pārskata speciālās pensijas aprēķinu, paredzot, ka turpmāk tā tiek aprēķināta, ievērojot saņemto darba samaksu 120 mēnešu periodā, kas beidzas divus mēnešus pirms atbrīvošanas no darba. Tāpat likums paredz ierobežot speciālās pensijas apmēru, samazinot par 5% gan minimālo un maksimālo speciālās pensijas apmēru, gan speciālās pensijas apmēru gadījumā, ja tiesnesis atbrīvots no amata veselības stāvokļa dēļ.
Valsts prezidents vēstulē Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai (ZZS) vērš uzmanību, ka gan likuma mērķī, gan likuma anotācijā pamatoti uzsvērts Satversmē nostiprinātais neatkarīgas tiesu varas princips un individuālas tiesnešu neatkarības garantijas.
Prezidents uzsver, ka mūsdienu ģeopolitiskajos apstākļos, kad jo īpaši svarīga ir demokrātiskas tiesiskas valsts iekārtas saglabāšana,
nav pieļaujama nekāda tiesu varas un tiesnešu neatkarības garantiju apzināta vai neapzināta vājināšana.
Viņš norāda, ka neatkarīga tiesu vara ir kritiski svarīga, lai nepieļautu tiesību nelabticīgu izmantošanu un novērstu jebkādus mēģinājumus vērsties pret Latvijas valsti. Pašaizsargājošā demokrātija nav iespējama bez neatkarīgas tiesu varas, pauž prezidents.
"Tādēļ tiesnešu neatkarības garantijas nav un nedrīkst būt pašmērķis. Tiesnešu neatkarības garantiju nodrošināšana ir no Satversmes izrietošs valsts pienākums, lai tiesu vara spētu nodrošināt un aizsargāt privātpersonu tiesības un likumīgās intereses strīdos arī pret pašu valsti", uzsvērts Valsts prezidenta vēstulē Mieriņai.
Rinkēvičs norāda, ka Satversmes tiesa savā judikatūrā ir pietiekami precīzi konkretizējusi tiesnešu neatkarības principu, norādot, ka tiesnešu neatkarība ir saistīta ar vairākām garantijām, tostarp tiesneša amatā atrašanās garantijām, tiesneša institucionālās neatkarības un neatkarības no politiskās ietekmes garantijām, kā arī finansiālās drošības garantijām.
"Tādējādi tiesnešiem individuāli piešķirtās konstitucionālā ranga neatkarības garantijas nozīmē, ka tiesnešu sociālo garantiju — speciālo pensiju — jautājums ir būtiski atšķirīgs no citu pensiju regulējuma, un valsts nodrošināto izdienas pensiju sistēmas kopējo reformu pamatojošie argumenti tiešā veidā nebūtu piemērojami tiesnešu pensiju sistēmas reformas pamatošanai," rakstīts Valsts prezidenta vēstulē.
Prezidents uzsver, ka likuma izstrādes materiāliem un likumdošanas procesam Saeimā jāsniedz pārliecība, ka likumdevējs pienācīgi ir ņēmis vērā īpašo nošķīrumu un likumdevēja lēmums par tiesnešu pensiju sistēmas reformu ir pieņemts, apzinoties tā saistību ar tiesnešu neatkarību.