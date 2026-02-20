19. februārī, leģendārajā naktsklubā "Coyote Fly" pikantā noskaņā pirmizrādi piedzīvoja jauns, kaislīgs un sievišķīgs pašmāju seriāls "Mīļākās", pulcējot seriāla aktierus, filmēšanas komandu un sabiedrībā zināmas personības.
"Mīļākās" stāsta par četrām atšķirīgām draudzenēm, kuras vieno cieša saikne. Seksoloģe Anna dzīvo šķietami ideālu dzīvi, taču aiz spožās fasādes slēpjas dažādi izaicinājumi. Skaistā un asprātīgā Signe labi orientējas attiecībās un darbā — vīriešu uzmanības viņai netrūkst. Ģimeniskā Alise ar vīru Alekseju un meitu Dārtu cenšas izdzīvot mūsdienu steidzīgajā ģimenes dzīvē, bet māksliniece Laura — kaislīga un pretrunīga — iemīlas pavisam sev nepiemērotos personāžos.
Lai svinīgi atzīmētu seriāla pirmizrādi, klubā "Coyote Fly" pulcējās sadarbības partneri, filmēšanas komanda un veidotāji, kā arī seriāla aktieri.
Galvenās lomas seriālā atveido Lelde Dreimane (Anna), Kristīna Zaharova (Signe), Malgožata Apse (Alise), Elīna Bojarkina (Laura), Andris Bulis (Edgars), Ivars Auziņš (Kaspars), Maksims Busels (Aleksejs) u.c. "Mīļākās" režisors ir Didzis Eglītis, bet veidotāji — "Seriālu māja".
Skaties "Mīļākās" katru dienu — no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 21.00 — Go3 televīzijā no 23. februāra!
