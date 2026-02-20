Eiropas Parlaments (EP) apstiprinājis Drošības un aizsardzības komitejas ziņojumu par ES drošības un aizsardzības partnerības pasākumu uzlabošanu, lai stiprinātu kopīgos centienus drošības un aizsardzības jomā, efektīvi reaģētu uz pašreizējiem un turpmākiem drošības apdraudējumiem, kā arī stiprinātu ES kā globāla stratēģiska rīcībspēka lomu.
Ziņojumā atzinīgi vērtēta sadarbības paplašināšana ar līdzīgi domājošiem ES partneriem, tostarp NATO sabiedrotajiem. Piemēram, Norvēģiju, Apvienoto Karalisti un Kanādu, kā arī citiem partneriem Eiropā, Indijas un Klusā okeāna reģionā. Īpašs uzsvars likts uz Ukrainu kā stratēģisku prioritāru partneri. Tādēļ EP deputāti aicina sniegt pastāvīgu militāru, rūpniecisku un politisku atbalstu, kā arī drošības garantijas Kijivai, bet iesaldētos Krievijas aktīvus izmantot Ukrainas atjaunošanai saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.
Deputāti arī uzsver, ka ir vajadzīga vēl ciešāka ES un NATO sadarbība, atkārtoti apliecinot NATO kā kolektīvās aizsardzības stūrakmeni. Tāpat arī aicināts izveidot spēcīgāku ES aizsardzības pīlāru, lai ES vajadzības gadījumā varētu rīkoties autonomi. Ziņojumā uzsvērts, cik svarīgi ir sadarboties spējīgi militārie spēki visā saskaņošanā ar NATO plānošanu, lai izvairītos no dublēšanās un uzlabotu gatavību.
Parlaments uzskata, ka partnerības uzlabošana un paplašināšana ir nepieciešamība, nevis izvēle, tā pamatojas daudzpusējā sadarbībā un atbalsta ES stratēģisko autonomiju, vienlaikus papildinot NATO.
Ziņojumā uzsvērts, ka ES saskaras ar visnopietnāko drošības situāciju kopš Otrā pasaules kara. Galvenokārt to veido Krievijas karš pret Ukrainu, kā arī plašāki hibrīddraudi, terorisms, kiberuzbrukumi un riski, kas saistīti ar kritisko infrastruktūru. Krievija, ko atbalsta tādi partneri kā Irāna, Ziemeļkoreja un Baltkrievija, ir atzīta par galveno apdraudējumu Eiropas drošībai, savukārt Ķīna raksturota kā stratēģisks konkurents. Tās atbalsts Krievijai ES liek atkārtoti izvērtēt ekonomiskās attiecības un stiprināt noturību pret Pekinu.
"Šajā nestabilajā drošības vidē ES ir jāreaģē ar spēku – mums ir vajadzīgas aizsardzības partnerības, lai veidotu kopīgu interešu zonas pret imperiālām darbībām. Ar šo ziņojumu veram jaunu sadaļu paplašinātām un uzlabotām ES partnerībām. Lai atturētu Krievijas imperiālismu, ES nav lielāka un svarīgāka partnera kā Ukraina. Ukraiņi ir ne tikai aizstāvējuši ES, bet arī izveidojuši kaujās rūdītākos, efektīvākos un inovatīvākos militāros spēkus Eiropā. ES pamata interesēs ir padziļināt mūsu partnerību ar Ukrainu, tostarp aizsardzības rūpniecībā un inovācijās," pēc pozitīvā balsojuma teica EP Drošības un aizsardzības komitejas ziņotājs Mihals Ščerba (Polija).
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.feirop
