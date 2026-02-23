Ik otrdienu pulksten 21.45 kanālā TV3 skatāms jaunums – dokumentāls realitātes raidījums "Izrāviens", kurā desmit drosmīgi dalībnieki cīnīsies ar liekajiem kilogramiem un centīsies mainīt savus ikdienas paradumus sertificētas fitnesa un uztura treneres Madaras Meieres vadībā.
Teātra režisors, bārmene, rakstnieks, skaistumkopšanas salona īpašniece un stiliste ir tikai daži no raidījuma "Izrāviens" dalībniekiem, kuri pierādījuši gatavību spert soli pretī jaunai dzīvei. Jo liekais svars ir tikai aisberga redzamā daļa – zem tā slēpjas emocijas, nogurums un alkas pēc pārmaiņām.
"Šis raidījums nav stāsts tikai par kilogramiem. Tas ir stāsts par cilvēku. Par dzīvi, kura ne vienmēr piedāvā to vieglāko ceļu. Katram ir sava cīņa, bet mērķis visiem viens – vēlme dzīvot. Dzīvot jēgpilnāk un veselīgāk!" atklāj "Izrāviena" veidotāji.
Raidījumā pieci pāri dosies uz "Via Vitalitè", kur viņus sagaidīs intensīva, dziedinoša programma un individuāli izstrādāti fiziskās un emocionālās izaugsmes plāni. Šajā laikā viņi apgūs veselīga uztura pamatus, piedalīsies treniņos, elpošanas praksēs, meditācijās un atraisīsies atklātās sarunās. Bet, atgriežoties ikdienā, sāksies dalībnieku īstais pārbaudījums – kur jaunajiem ieradumiem būs jāiztur realitāte.
