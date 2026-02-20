Četri gadi cietumā – tādu sodu šonedēļ Latgales rajona tiesa piesprieda Ukrainas pilsonim Artjomam S., kurš apsūdzēts par mēģinājumu nodrošināt iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā lielam skaitam nelegālo imigrantu. 

Artjoms ir tas pats valsts robežu nelikumīgi šķērsojošo personu pārvadātājs, kura vadītais "Mercedes Benz Sprinter" bija pārveidots tā, lai atgādinātu Daugavpils autobusu parka reāli eksistējošu satiksmes mikroautobusu. Pagājušā gada pavasarī Krāslavas novadā pēc pakaļdzīšanās šo auto aizturēja robežsargi.

Apsūdzībā, kuru tiesā uztur prokurore Aleksandra Drozdovska, teikts, ka 2025. gada 10. aprīlī plkst. 21.30 Artjoms ar mikroautobusu ieradās viņam iepriekš norādītā vietā Baltkrievijas pierobežā – Krāslavas novada Bērziņu pagastā netālu no Andžānu sādžas. Apsūdzētais darbojās organizētas grupas sastāvā, transportlīdzekli bija sagādājuši

