Apkopojot Latvijas radiostaciju datus, noskaidrotas piecas pērn visvairāk skanējušās dziesmas, kas pretendē uz Mūzikas ierakstu gada balvu "Zelta mikrofons 2026" kategorijā "Radio hits".
"Radio hita" uzvarētāju nosaka, radiostacijās visvairāk atskaņoto dziesmu reižu skaitu reizinot ar attiecīgo radiostaciju reitingiem, ņemot vērā gan atskaņojumu skaitu, gan sasniegto auditoriju. Lai pretendētu uz balvu, dziesmai jāskan vismaz trīs radiostacijās.
Visvairāk atskaņotā dziesma tiks nosaukta "Zelta Mikrofona" ceremonijā, bet pirms tam tiek izziņots nominantu piecinieks:
• "Mūc" — Astro'n'out
• "Baudam!" — Fiņķis
• "Citos medību laukos" — "Medību lauki"
• "lai tev apnīk skumt" — "Sudden Lights"
• "Dārznieks" — Viktors Buntovskis
"Radio hits" ir kategorija, kur visciešāk satiekas mūziķu radošais veikums un klausītāju ikdiena. Dziesmas skan automašīnās, darba vietās un mājās, kļūstot par sava laika skaņu celiņu. Ciešā saikne ar auditoriju padara nomināciju īpaši nozīmīgu. Šī gada nominanti apliecina radio ētera daudzveidību — klausītājus uzrunājuši gan enerģiski hiti, gan emocionāli skaņdarbi, Latvijas radio telpā līdzās pastāvot dažādiem muzikālajiem rokrakstiem.
"Zelta mikrofons 2026" apbalvošanas ceremonija notiks 2026. gada 28. februārī Ventspilī, Olimpiskajā centrā "Ventspils". Pasākums tiks translēts TV3 tiešraidē.
Informatīvi atbalsta: TV3 Group, Radio SWH, Radio Star FM, Radio Skonto, Radio TEV, Kurzemes Radio, EHR, Rīgas Viļņi un lasi.lv.
