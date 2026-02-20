Dziedātāja Annija Putniņa nāk klajā ar savu debijas albumu "Daudz domu". Šis notikums iezīmē jaunu posmu dziedātājas karjerā — Annija radījusi gan dziesmu tekstus, gan strādājusi pie mūzikas materiāla ar studijas producentu, kā arī vairāku dziesmu līdzautoru Robertu Memmēnu (Robert Ox).
Viss albuma materiāls seko popmūzikas tendencēm, tomēr tas tika veidots pielāgojoties dziedātājas Annijas Putniņas plašajai muzikālajai pieredzei. Tajā parādās žanru mijiedarbība un mūzikas valodas daudzveidība — blūza, kantrī, roka, soula, džeza, mūzikla un gospeļmūzikas ietekme.
"Paralēli izpildītājmākslai, manī dzīvo arī radītājs," stāsta dziedātāja Annija Putniņa. "Šķiet, ka tekstos varu ielikt daudz domu, kas ikdienā klejo manā galvā. Dažas no tām ir saķertas un apkopotas dziesmu stāstos. Tas ir bijis ļoti interesants process, un ticu, ka jauna materiāla radīšana turpinās būt daļa no manas ikdienas."
Albumā "Daudz domu" iekļautas astoņas oriģinālkompozīcijas, kuru mūzikas un teksta autori ir Annija Putniņa, Dagnis Roziņš un komponists Roberts Memmēns. Dziesmā "Dzirkstī uguntiņ" kā vokālists piedalījies Rihards Zaļupe.
"Jau kopš agras bērnības skatuve ir bijusi vieta, kur spēju realizēt savus talantus, idejas un sapņus. Vieta, kur vienmēr esmu jutusies droši un labi. Kā profesionāls izpildītājs esmu darbojusies daudzos projektos. Varu sevi saukt ne tikai par dziedātāju, bet arī par mūziklu aktrisi. Liela loma manā dzīvē ir muzikālajam teātrim un Brodvejas mūziklu žanram — kā arī tā attīstībai Latvijā. Esmu ļoti pateicīga par savu garo ceļu — no TV dziesmu konkursa "Cālis 1990" līdz pat Londonas Karaliskajai Mūzikas akadēmijai. Šīs visas pieredzes ir bijušas ļoti vērtīgas," savā pieredzē dalās Annija.
Par godu albuma iznākšanai 7. martā klausītāji tiek aicināti uz albuma prezentācijas koncertu kultūrvietā "Ulbrokas Pērle". Koncerts iecerēts divās daļās — tajās tiks atskaņotas jaunās dziesmas, kā arī apskatītas Annijas iepriekšējās sadarbības un kompozīcijas, kuras radītas tieši viņas balsij.
Annija Putniņa klausītāju simpātijas guvusi, izpildot daudzu Latvijā mīlētu komponistu dziesmas. Sadarbojusies ar vairākiem Latvijā atzītiem mūziķiem — Jāni Lūsēnu, Imantu Kalniņu, Jāni Ķirsi, Rihardu Zaļupi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu