Darbu sāk jaunā ASV vēstniece Latvijā, uzsver sadarbību NATO

Jaunās ASV vēstnieces Latvijā Melisas Ardžirosas viena no galvenajām prioritātēm amatā būs abu valstu ciešas sadarbības stiprināšana NATO ietvaros.
Ardžirosa šodien Rīgas pilī iesniedza akreditācijas vēstuli Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam un pēc ceremonijas sniedza īsu komentāru medijiem.
Viņa uzsvēra, ka ir pagodināta sākt darbu kā ASV vēstniece Latvijā. Tikšanās laikā ar Rinkēviču viņa apliecinājusi, ka ir gods pārstāvēt valsti, kas kopā ar Latviju iestājas par brīvību.
"Es izteicu mūsu cieņu Latvijas līderībai mūsu kopējā aizsardzībā," sacīja Ardžirosa.
Vēstniece norādīja, ka
Latvija rāda piemēru ar apņemšanos aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes kopprodukta.
Tāpat drošu robežu stiprināšana ir viena no Latvijas prioritātēm, viņa piebilda.
Vienlaikus Ardžirosa akcentēja, ka Latvijas un ASV sadarbība pārsniedz drošības jomu. Viņas profesionālā pieredze biznesā un filantropijā esot ietekmējusi pieeju partnerību veidošanai un problēmu risināšanai.
"Es esmu priecīga par iespēju stiprināt mūsu tirdzniecības saites, atbalstot investīcijas, inovācijas un sadarbību enerģētikas jomā. Es esmu ļoti pateicīga par sirsnīgo uzņemšanu, īpaši šajā aukstajā februārī. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt veidot mūsu ilggadējo draudzības tradīciju," teica Ardžirosa.
Pēc akreditācijas ceremonijas Rinkēvičs ar Ardžirosu pārrunāja abu valstu divpusējo sadarbību, īpaši ASV militāro klātbūtni, sadarbību drošībā un aizsardzībā, kā arī enerģētikas, aizsardzības industrijas un tehnoloģiju jomās, informēja Rinkēviča komunikācijas padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Sarunā Valsts prezidents akcentēja ASV vēsturisko lomu Latvijas valsts neatkarībā un attīstībā, apsveicot ASV ar gaidāmo 250. neatkarības gadadienu un atzīmējot nākamgad gaidāmo 105. gadadienu Latvijas un ASV diplomātiskajām attiecībām.
Rinkēvičs pateicās par līdzšinējo ASV militāro klātbūtni Baltijas valstu reģionā un Latvijā,
aicinot pastiprināt militāro klātbūtni Latvijā. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvija mērķtiecīgi palielina ieguldījumus aizsardzībā, izpildot NATO Hāgas samita apņemšanos par 5% no iekšzemes kopprodukta.