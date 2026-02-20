Overcast -5.8 °C
P. 20.02
Smuidra, Smuidris, Vitauts
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
E-izdevumi Grāmatas Abonēt
PAR SVARĪGO
KARSTĀS TĒMAS
Ukraina Komentāri un viedokļi airBaltic ASV prezidenta vēlēšanas
SEKO MUMS
Reklāma
#asv #ģeopolitika #nato #prezidents

Darbu sāk jaunā ASV vēstniece Latvijā, uzsver sadarbību NATO

LETA / Latvijas Mediji
2026. gada 20. februāris, 10:56
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 20. februāris, 10:56
Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam akreditācijas vēstuli iesniegusi V.E. Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā Melisa Ardžirosa.
Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam akreditācijas vēstuli iesniegusi V.E. Amerikas Savienoto Valstu ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā Melisa Ardžirosa.
Foto: Ilmārs Znotiņš/Valsts prezidenta kanceleja

Jaunās ASV vēstnieces Latvijā Melisas Ardžirosas viena no galvenajām prioritātēm amatā būs abu valstu ciešas sadarbības stiprināšana NATO ietvaros.

Reklāma

Ardžirosa šodien Rīgas pilī iesniedza akreditācijas vēstuli Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam un pēc ceremonijas sniedza īsu komentāru medijiem.

Viņa uzsvēra, ka ir pagodināta sākt darbu kā ASV vēstniece Latvijā. Tikšanās laikā ar Rinkēviču viņa apliecinājusi, ka ir gods pārstāvēt valsti, kas kopā ar Latviju iestājas par brīvību.

"Es izteicu mūsu cieņu Latvijas līderībai mūsu kopējā aizsardzībā," sacīja Ardžirosa.

Vēstniece norādīja, ka

Latvija rāda piemēru ar apņemšanos aizsardzībai novirzīt 5% no iekšzemes kopprodukta.

Tāpat drošu robežu stiprināšana ir viena no Latvijas prioritātēm, viņa piebilda.

Vienlaikus Ardžirosa akcentēja, ka Latvijas un ASV sadarbība pārsniedz drošības jomu. Viņas profesionālā pieredze biznesā un filantropijā esot ietekmējusi pieeju partnerību veidošanai un problēmu risināšanai.

"Es esmu priecīga par iespēju stiprināt mūsu tirdzniecības saites, atbalstot investīcijas, inovācijas un sadarbību enerģētikas jomā. Es esmu ļoti pateicīga par sirsnīgo uzņemšanu, īpaši šajā aukstajā februārī. Ar nepacietību gaidu iespēju turpināt veidot mūsu ilggadējo draudzības tradīciju," teica Ardžirosa.

Pēc akreditācijas ceremonijas Rinkēvičs ar Ardžirosu pārrunāja abu valstu divpusējo sadarbību, īpaši ASV militāro klātbūtni, sadarbību drošībā un aizsardzībā, kā arī enerģētikas, aizsardzības industrijas un tehnoloģiju jomās, informēja Rinkēviča komunikācijas padomnieks Mārtiņš Drēģeris.

Sarunā Valsts prezidents akcentēja ASV vēsturisko lomu Latvijas valsts neatkarībā un attīstībā, apsveicot ASV ar gaidāmo 250. neatkarības gadadienu un atzīmējot nākamgad gaidāmo 105. gadadienu Latvijas un ASV diplomātiskajām attiecībām.

Rinkēvičs pateicās par līdzšinējo ASV militāro klātbūtni Baltijas valstu reģionā un Latvijā,

aicinot pastiprināt militāro klātbūtni Latvijā. Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvija mērķtiecīgi palielina ieguldījumus aizsardzībā, izpildot NATO Hāgas samita apņemšanos par 5% no iekšzemes kopprodukta.

Reklāma
Reklāma
Ieteiktie raksti

"Latvija apzinās savu atbildību sargāt Eiropas Savienības un NATO ārējo robežu ar Krieviju un Baltkrieviju, investē aizsardzības spējās un infrastruktūras attīstībā, tostarp Baltijā lielākā militārā poligona "Sēlija" izveidē. Kopīgas mācības ar ASV un sabiedroto karavīriem ir abpusēji izdevīgas, veicina militārās sadarbības spējas un ir svarīgs atturēšanas signāls," uzsvēra Rinkēvičs.

Tikšanās laikā Rinkēvičs augstu novērtēja ASV Kongresā pastāvošo spēcīgo abu partiju atbalstu Baltijas valstīm. "ASV Kongresa lēmums turpināt atbalstīt Baltijas drošības iniciatīvu ir spēcīgs apliecinājums ASV un Baltijas valstu ciešajai partnerībai, kā arī tiešs ieguldījums NATO atturēšanas un aizsardzības stiprināšanā Austrumu flangā," viņš uzsvēra.

Rinkēvičs pauda pārliecību, ka cieša un pragmatiska transatlantiskā sadarbība ir neaizstājams elements gan Eiropas drošībai, gan Ukrainas atbalstam. Latvija ir uzticams sabiedrotais minētajos centienos. "Esam plecu pie pleca bijuši kopā ar ASV karavīriem, cīnoties ar starptautiskā terorisma draudiem Afganistānā un Irākā, vēl pirms iestāšanās NATO," sarunā uzsvēra prezidents.

Šodien Melisai Ardžirosai paredzētas tikšanās arī ar Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV) un ārlietu ministri Baibu Braži (JV).

Ardžirosu vēstnieces amatā Latvijā apstiprināja ASV Senāts. Diplomātiskā pieredze viņai līdz šim nav bijusi, taču ASV mediji vēstī, ka viņa ziedojusi divus miljonus dolāru prezidenta Donalda Trampa inaugurācijai.

Saskaņā ar ASV Valsts departamenta publiskoto biogrāfiju Ardžirosa ir nekustamā īpašuma investore Kalifornijā un ieņēmusi vairākus amatus ģimenes uzņēmumā "Arnel & Affiliates", tostarp bijusi viceprezidente.

Viņa darbojas arī Ardžirosu ģimenes fondā kā viena no izpilddirektoriem, kā arī iesaistījusies vairākās sabiedriskās organizācijās, tostarp Ronalda Reigana fondā un Ričarda Niksona fondā.

2007. gadā sieviete ieguvusi bakalaura grādu Čepmena universitātē Kalifornijā.

ASV vēstnieku amatos tiek iecelti gan karjeras diplomāti, gan politisko partiju atbalstītāji. Piemēram, 2004. gadā prezidents Džordžs Bušs jaunākais par vēstnieci Latvijā izraudzījās Republikāņu partijas aktīvisti un ziedotāju Ketrīnu Todu Beiliju.

Aptauja

Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.

Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.

Ko tu saņemsi:

  • Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
  • Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
  • Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
  • Gata Šļūkas karikatūru
  • Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu

 

Reklāma
Tēma
Latvijā
Tēmturi
#asv #ģeopolitika #nato #prezidents
Reklāma
Turpini lasīt
Reklāma
Reklāma
PAR SVARĪGO
Reklāma