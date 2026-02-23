Latvijas basketbolists Rodions Kurucs svētdien kopā ar Vitorijas "Baskonia" komandu izcīnīja Karaļa kausu. Valensijā notikušajā finālturnīrā titulspēlē "Baskonia" ar 100:89 (26:26, 21:26, 20:20, 33:17) pārspēja Madrides "Real", izšķirošo pārsvaru iegūstot pēdējā ceturtdaļā.
Kurucs finālā guva četrus punktus. Nepilnās 20 minūtēs viņš realizēja abus divpunktu metienus, bet netrāpīja trīs tālmetienus. Tāpat latvietis izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes, dalīja otru labāko +/- rādītāju komandā (+12) un sakrāja vienu efektivitātes koeficienta punktu.
Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 28 punktiem bija Timotijs Luvavu-Kabarro, 23 punktus pievienoja Jūdžins Omoruji, bet Trents Forests izcēlās ar 22 punktiem, 11 rezultatīvām piespēlēm un deviņām atlēkušajām bumbām. Madrides komandā pa 15 punktiem guva Mario Hezonja un Andress Feliss.
Ceturtdaļfinālā un pusfinālā Kurucs abās spēlēs guva pa 14 punktiem, palīdzot Vitorijas vienībai ar 91:81 pārspēt "Tenerife" un ar 70:67 uzvarēt "Barcelona".
Kurucam šis ir otrais Karaļa kauss karjerā — pirmo viņš izcīnīja 2018. gadā, pārstāvot "Barcelona". Savukārt "Baskonia" šo trofeju ieguvusi septiņas reizes, iepriekšējo reizi triumfējot 2009. gadā.
