21. februāra vakarā tiešraidē LTV1, "REplay.lv" un "LSM.lv" varēs vērot, bet klausīties – LR1 un LR3 "Klasika" – Latvijas Sabiedriskā medija gada balvas kultūrā "Kilograms kultūras 2025" pasniegšanas ceremoniju. To šogad vadīs mūziķi Edgars un Emīls Kauperi.
Latvijas Sabiedriskā medija "Kilograms kultūras" balvu pasniegšanas ceremonijas režisore Zita Kaminska uzsver: "Edgars un Emīls Kauperi ir ļoti piemēroti vadītāji šai daudzo kultūras nozaru godināšanas ceremonijai, jo kopā viņi vairāk vai mazāk pārstāv gandrīz visas kategorijas: abi ir grupas "Carnival Youth" mūziķi (Popkultūra), abi raksta dziesmas (Mūzika) un dziesmu vārdus (Literatūra), abiem ir lomas Latvijas Nacionālā teātra izrādē "Dumpīgā Rīga" (Teātris), abi pirmo reizi vadīs šādu ceremoniju (Starts), arī viņu vecāki darbojas mākslas un mūzikas jomā (Mantojums), Edgars ir diplomēts kinorežisors (Kino), bet Emīls absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju (Māksla). Gan jau arī pārsteigumu netrūks, un šī gada "Kilograms kultūras" balvu pasniegšanas ceremonija būs brīnišķīgs notikums!"
Ceremonijas vadītājs Edgars atzīst: "Ir tāds patīkams uztraukums, kad mūs sauc par ceremonijas vadītājiem. Pieredzes vadīšanā mums nav, bet nav jau auto, tā ka tiesības nav obligātas. Gan jau kaut kā līdz galam tiksim. Kā teiktu Karlsons: Tikai mieru!" Savukārt otrs vadītājs Emīls papildina ar sev raksturīgo humoru: "Mēs paši nezinām, kas notiks, bet ir forši to piedzīvot kopā, jo kopā kaunu var dalīt uz divi." Savukārt, runājot par vakara programmu, Edgars ieskicē gaidāmo: "Vakara gaitā skatītāji var sagaidīt desmit lieliskas pateicības runas un sešus muzikālus priekšnesumus. No mūsu puses pāris labus jokus un pirmatskaņojumu jaunai dziesmai!"
"Kilograma kultūras" balvas nominantus – oriģinālākos un kvalitatīvākos aizvadītā gada Latvijas kultūras notikumus – izvirzīja Latvijas Sabiedriskā medija kultūras jomas profesionāļu žūrija, taču gala lēmumu pieņēma tikai un vienīgi skatītāji un klausītāji, balsojot trīs balsojumos – pavasara, rudens un ziemas. Šogad rūpīgi izsvērtie kilogrami savus īpašniekus atradīs desmit kategorijās – "Mūzika", "Kino", "Teātris", "Vizuālā māksla", "Literatūra", "Popkultūra", "Starts", "Mantojums", "Pārsteigums", "Notikums".
Balvas "Kilograms kultūras" tradīcija aizsākta 2012. gadā, kad balvas pasniedza par spilgtākajiem 2011. gada kultūras notikumiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu