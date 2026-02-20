Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde lūdz iedzīvotāju palīdzību 1982. gadā dzimušā Andreja Stepanova meklēšanā. Vīrietis ar autobusu devās no Anglijas uz Latviju, taču kopš 14. februāra viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes — aptuveni 170 centimetrus garš, vidējas miesasbūves, ar īsiem gaiši brūniem matiem.
Policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un ikvienu, kam ir informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties ziņot, zvanot uz tālruņa numuru 112.
