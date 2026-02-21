Norvēģijas kalnu slēpotājs Atle Lī Makgrāts pirmdien Milānas–Kortīnas ziemas olimpiskajās spēlēs dramatiskā veidā zaudēja iespēju izcīnīt zelta medaļu slalomā — pēc neveiksmīga brauciena viņš aizmeta slēpju nūjas un devās mežā, lai pabūtu viens.
25 gadus vecais sportists pēc pirmā brauciena bija līderis, apsteidzot tuvāko sekotāju, šveicieti Loiku Meijāru, par 0,59 sekundēm. Tomēr otrajā braucienā Makgrāts kļūdījās, nepareizi izbrauca vārtus un piedzīvoja liktenīgu kļūdu, kas viņam liedza cīnīties par medaļu. Par olimpisko čempionu kļuva Meijārs.
Pēc finiša Makgrāts reaģēja emocionāli — viņš pārmeta nūjas pāri drošības nožogojumam un devās prom no trases, vēlāk apguļoties sniegā pie meža malas. Vēlāk sportists skaidroja, ka viņam bija nepieciešams laiks vienatnē.
"Man vienkārši vajadzēja tikt prom no visa,"
viņš atzina.
Makgrāts olimpiskajās spēlēs startēja ar īpašu smagumu sirdī — viņa vectēvs, kurš iedvesmoja viņu pievērsties sportam, nomira atklāšanas ceremonijas dienā. Slēpotājs bija cerējis zelta medaļu veltīt viņa piemiņai.
"Šī nav sliktākā diena manā dzīvē, bet tā ir smagākā manā karjerā," sacīja Makgrāts, piebilstot, ka būs nepieciešams laiks, lai pārdzīvotu notikušo.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu